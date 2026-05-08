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Rebeca Escribens protagonizó un conmovedor momento durante la última edición en vivo de 'América hoy' por el Día de la Madre, donde recibió una emotiva sorpresa de su hijo, Diego Hernández, quien radica en el extranjero.

Todo comenzó cuando la conductora recibió una enorme caja de regalo, sin imaginar que dentro encontraría varias más hasta llegar a una pequeña caja con un misterioso mensaje que decía: “Mira la pantalla”. Al leerlo, Escribens no pudo contener las lágrimas al ver aparecer a su hijo Diego Hernández, a quien tuvo cuando tenía 16 años.

¿Cuál fue la sorpresa que el hijo de Rebeca Escribens le dio por el Día de la Madre?

Tras aparecer en la pantalla gigante de 'América hoy', el hijo de Rebeca Escribens le dedicó unas conmovedoras palabras por el Día de la Madre, lo que dejó a la conductora completamente emocionada, al punto de cubrirse el rostro para ocultar sus lágrimas. “Hola, viejita, feliz Día de la Madre, sabes que usualmente no soy de hacer este tipo de cosas”, comenzó diciendo en el video.

“Ahora que estamos un poquito más lejos, quería aprovechar para darte la sorpresa y alegrarte un poco más el día. Te quiero muchísimo, cada día más, eres la persona que más admiro en el mundo y creo que un ejemplo para cualquiera... Te amo con todo mi corazón, espero que pases un día hermoso y te mando un abrazote”, finalizó Diego Hernández, quien se desempeña como arquitecto y radica en España.

Rebeca Escribens llora y le responde a su hijo tras conmovedora sorpresa

Rebeca Escribens rompió en llanto luego de escuchar en vivo las palabras de su hijo Diego Hernández, a quien no ve desde hace varios meses debido a la distancia. La conductora agradeció el inesperado gesto y le expresó todo el amor que siente por su heredero mayor.

“Mis hijos no salen, no hablan porque no les gusta, pero han logrado... Mi hijito, el hombre que me hizo la mujer que soy, que me enseñó a ser mamá, que me enfrentó a la vida... todo lo que soy se lo debo a él, mi primer hijo a los 16 años, y bueno, mi segundo cachorro hermoso T... que hoy tiene 16... Gracias, hijito lindo, te amo, mi amor, qué orgullosa me siento de verdad, gracias”, declaró Escribens, de 48 años.