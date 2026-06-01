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Magaly Medina estalla contra su reportero en vivo por ignorar a María Pía Copello durante reportaje: “A mis amigos se les respeta”

“A mis amigos se les respeta”, señaló Magaly Medina, quien le dijo de todo a su reportero Gianfranco Pérez por dejar fuera de un informe a María Pía, con quien se reunió en el closet sale que ambas organizaron.

Magaly Medina le dijo de todo a su reportero en vivo. Foto: Composición LR/ATV.
Magaly Medina le dijo de todo a su reportero en vivo. Foto: Composición LR/ATV.
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Magaly Medina criticó a su urraco Gianfranco Pérez por ignorar a María Pía Copello en un reportaje en el que ambas aparecían en su closet sale (venta de ropa usada). El periodista solo incluyó a la presentadora de ATV en la nota y dejó fuera a la exanimadora infantil, quien también se encontraba en el lugar.

Eso ofuscó a la conductora de 'Magaly TV: la firme', quien encaró a su trabajador al finalizar el informe. “¿Y dónde la puso (A María Pía) el ‘peluche’ (Gianfranco Pérez) este? La borró del mapa. Oye, por si acaso te recuerdo que este es mi programa. Si tú tienes un problema, no te cae María Pía, normal, ah. Pero en mi programa se respeta, y sobre todo a mis amigos”, señaló Magaly con seriedad.

Magaly Medina llama ‘mentiroso’ a su reportero por trato a María Pía

Durante otra parte de su mensaje, Magaly Medina tildó de mentiroso a Gianfranco Pérez, quien se excusó por no entrevistar ni grabar a María Pía Copello y aseguró que aún no había llegado al lugar del closet sale en San Borja.

“Dice que cuando él se fue no había llegado María Pía. Mentiroso. Yo estuve ahí con ella. Charlamos y estuvimos con la gente interactuando, tomándonos fotos, chismeando. Míralo, pues: la borró de la fotografía”, señaló la figura de ATV.

“No sé cual es su problema. Este (Pérez) fue aun ‘closet sale’ solo mío. Y el ‘closet sale’ también fue de Mari Pía, y no la menciona ni le pone ni una sola imagen. Me tome una café con ella. No nos veíamos desde las elecciones. Entonces nosotros hemos tenido mucho que chismear”, expresó la urraca.

¿Quién es Gianfranco Pérez, periodista de Magaly Medina?

Gianfranco Pérez es un exreportero de 'Amor amor amor' que se convirtió en urraco de Magaly Medina durante la pandemia. Empezó como investigador y fue uno de los responsables del ampay en el que el arquero Pedro Gallese fue captado cuando ingresaba a un hotel con una mujer que no era su esposa.

Sin embargo, por pedido de la urraca, el popular peluche pasó a ser reportero. “Magaly vio mi trabajo, le gustó. Y en época de pandemia, di el paso como reportero gracias a Magaly. Ella insistió en que yo sea reportero”, contó años atrás.

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