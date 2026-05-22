Biólogos liberan 5 aves emblemáticas de Sudamérica en peligro de extinción en gran reserva natural de Argentina

El cardenal amarillo, víctima del tráfico ilegal y la pérdida de hábitat, está catalogado como especie en peligro de extinción y requiere urgentemente iniciativas de conservación. | Foto: GUB.UY

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Cinco ejemplares de cardenal amarillo, una de las aves más amenazadas y emblemáticas de Sudamérica, fueron liberados en una reserva natural de La Pampa como parte de un ambicioso programa de conservación destinado a recuperar las poblaciones silvestres de esta especie en peligro de extinción. Las aves fueron criadas y preparadas durante meses por especialistas antes de regresar a su hábitat.

El proyecto reunió a organismos ambientales, investigadores y fundaciones dedicadas a la protección de la fauna, entre ellas Ecoparque Buenos Aires, Aves Argentinas y Fundación Temaikén. Aunque la liberación se realizó en abril de 2025, recientemente se difundieron los detalles del operativo y del trabajo científico detrás de la reinserción.

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¿Cómo fue el proceso para liberar a los cardenales amarillos?

Antes de ser trasladadas a la reserva pampeana, las aves atravesaron controles sanitarios, tareas de adaptación conductual y un seguimiento especializado en el Ecoparque Buenos Aires. Los expertos evaluaron su capacidad de supervivencia y comportamiento para garantizar que pudieran desenvolverse nuevamente en libertad.

Para facilitar la reinserción, se aplicó la técnica de “liberación blanda”, un método que mantiene temporalmente a los animales en espacios controlados dentro del mismo entorno natural donde luego serán liberados. Esto permite que los ejemplares se familiaricen con el territorio, reduzcan el estrés y aumenten sus posibilidades de adaptación en la vida silvestre.

¿Por qué el cardenal amarillo está en peligro de extinción?

El cardenal amarillo es una especie exclusiva de Sudamérica y una de las aves más afectadas por el tráfico ilegal de fauna. Su canto melodioso y el intenso color amarillo de su plumaje provocaron durante décadas su captura para comercialización como ave de jaula, especialmente en el caso de los machos.

A esto se suma la pérdida y modificación de su hábitat natural, circunstancias que redujeron drásticamente sus poblaciones silvestres en regiones de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Actualmente, la especie está catalogada en peligro de extinción y los especialistas consideran que programas de conservación como el desarrollado en La Pampa son fundamentales para evitar su desaparición definitiva.