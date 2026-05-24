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Hijo de 'Makuko' Gallardo se quiebra al revelar la 'deuda' pendiente con su padre: "Darle un último abrazo"

A poco de cumplirse 21 años de la muerte de 'Makuko' Gallardo, su hijo confesó que nunca pudo despedirse como hubiera querido antes de su muerte.

Hijo 'Makuko' Gallardo se conmueve al recordar a su padre. Foto: composición LR/América TV
Hijo 'Makuko' Gallardo se conmueve al recordar a su padre. Foto: composición LR/América TV
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Edgard Alberto Gallardo, conocido como ‘Makuko Jr.’, recordó a su padre ‘Makuko’ Gallardo en ‘El reventonazo de la Chola’, a pocos días de cumplirse 21 años de su partida. El hijo mayor del exintegrante de Armonía 10 se conmovió al confesar que todavía carga con una deuda emocional pendiente con el artista piurano, quien falleció el 31 de mayo de 2005 en París, Francia.

Durante la entrevista, el artista reveló que no pudo despedirse como hubiera querido de su padre debido a que en ese momento residía fuera del país. “Sí me quedó algo pendiente. El darle un último abrazo. Yo cuando él fallece, yo no vivía en el Perú, yo vivía en Ecuador”, expresó conmovido en el programa conducido por la Chola Chabuca.

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‘Makuko Jr.’ recuerda la muerte de su padre y el abrazo que no le pudo dar

‘Makuko Gallardo’ falleció a los 50 años a causa de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en una gira musical por Europa junto a su agrupación. Tres días antes de su deceso, el cantante ofreció un concierto en Torino, Italia, donde decenas de peruanos asistieron para disfrutar de una de sus últimas presentaciones sobre el escenario. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Perú, donde recibió un multitudinario homenaje de sus seguidores y familiares.

En medio de la conversación en televisión, ‘Makuko Jr’. recordó el doloroso momento en que recibió la noticia de la muerte de su padre y cómo tuvo que regresar rápidamente al país para despedirlo sin darle el último abrazo, el cual quedó pendiente. “Cuando me entero, viajé hacia el Perú y cuando él viaja a Europa, él viaja por Ecuador. Y nosotros nos despedimos. Y bueno, teníamos tantas cosas de conversar…”, comentó.

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Además, la popular Chola Chabuca le preguntó qué canciones le hacen recordar más a su padre, a lo que respondió que siente especial cariño por los temas más pícaros y festivos que interpretaba el cantante. “No hay muchísimas canciones, pero siempre me gusta cantarle lo de la picardía, lo de ‘El Chancho de la vecina’ y toda esa vaina. Son un poquito más pícaros, más jueguetón con la gente”, reveló con nostalgia.

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