‘Robotín’ triunfa en California y demuestra lo bien que le va lejos del Perú: "Me hice algo de $250"

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Alan Castillo Vázquez, más conocido como ‘Robotín’, sorprendió al revelar cómo cambió su vida desde que dejó el Perú para comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. El popular cómico peruano, recordado por sus presentaciones como estatua humana en el Centro de Lima, ahora trabaja en las calles de Los Ángeles, donde poco a poco se ha ganado el cariño del público extranjero y de cientos de turistas que visitan la ciudad.

Actualmente, el humorista realiza sus shows en el famoso muelle de Santa Mónica, uno de los lugares más concurridos de California. Desde allí, el artista peruano contó que obtiene importantes ganancias gracias a las propinas que recibe del público. “Me tocó en un buen lugar, el número 9, es un espacio que está casi al centro del muelle, donde pasa toda la gente, y me hago algo de 250 dólares”, comentó para el programa 'América hoy'.

El éxito de ‘Robotín’ tras comenzar a trabajar legalmente en Estados Unidos

El cómico también explicó que actualmente trabaja de manera formal en Estados Unidos y aclaró que cuenta con todos los documentos necesarios para realizar sus presentaciones callejeras. Según relató, obtener el permiso laboral fue más sencillo de lo que imaginaba y eso le permitió comenzar rápidamente con sus espectáculos en California.

“Estoy feliz porque acá estoy 100% legal, aclarando, con papeles, visa y con el permiso adecuado para trabajar aquí, porque la verdad me quedé asombrado porque de un día para otro me lo dieron. Solo pagué 37 dólares y nada más”, aseguró ‘Robotín’.

Con su clásico traje metálico, maquillaje y su inseparable parlante, el humorista peruano capta la atención de personas de diferentes partes del mundo que recorren el muelle de Santa Mónica. El artista aseguró que el cambio del sol al dólar le permitió mejorar sus ingresos y continuar luchando por un mejor futuro lejos del Perú.

El humorista también trabajó en otras ciudades estadounidenses, como Las Vegas y Beverly Hills, donde comenzó a probar suerte con sus shows callejeros. Aunque en Perú quedaron sus hijas y gran parte de su vida personal, el cómico afirmó que continúa esforzándose para impulsar su carrera artística y cumplir el llamado sueño americano.