El enfrentamiento entre Said Palao y Onelia Molina ha traído cola. Luego de que el participante de 'Esto es guerra' le lanzara una advertencia a la odontóloga por tildarlo de “mentiroso”, quien salió a defenderla fue Rebeca Escribens, que le dijo al deportista que debería tener “sangre en la cara” antes de querer hablar de su compañera de equipo. A esta disputa se sumó Katia Palma, pero en defensa del esposo de Alejandra Baigorria.

Como se recuerda, Rebeca Escribens criticó la participación de Said Palao en una reciente triatlón, poco tiempo después de haber sufrido una lesión en 'Esto es guerra'. Para la conductora de 'América hoy', el competidor demostró poco profesionalismo al no priorizar su recuperación para el reality. Este comentario fue interpretado por Katia Palma como una agresión innecesaria.

Katia Palma cuestionó a Rebeca Escribens

Katia Palma no dudó en defender al ‘guerrero’ tras las críticas de Escribens en el programa 'América hoy'. Según la conductora de 'Esto es guerra', no se imaginó que la actriz fuera a lanzar ese tipo de comentarios. “Sorprendida ¿no? Por las declaraciones de Rebeca, a quien conozco y nunca he sentido parte de maldad en sus comentarios, nunca, pero esta vez, ha ido contra Said en temas personales que no tienen nada que ver con el programa”, declaró.

Asimismo, Katia Palma aseguró que Rebeca Escribens no debería meterse en la vida privada de Said Palao, en referencia a su situación sentimental con Alejandra Baigorria. “Que se meta con Said, que lo destruya si es que es mal competidor y eso, pero creo está hincando más en problemas que ya son ajenos, incluso de ella”, dijo Palma.

Finalmente, Katia Palma le recomendó a Rebeca guardar silencio. “Pido por favor que controle su boca porque se va a morder y con todo el veneno que está absorbiendo de 'América hoy', se puede hasta morir, no queremos, la queremos en el canal”, concluyó.

Rebeca Escribens no se queda callada

Este miércoles 29 de abril, Rebeca Escribens se tomó unos minutos en 'América hoy' para aclararle ciertas cosas a Katia Palma: “Aquí no hay maldad en mis palabras, hay verdad. Yo comento lo que la gente se encarga de hacer público. Así de sencillo”, dijo al inicio de su intervención.

Asimismo, la actriz aseguró que ella comenta por las actitudes públicas del esposo de Alejandra Baigorria. “Su comportamiento a la fecha ha dejado mucho que desear. Yo no puedo separar al competidor de la persona”, manifestó Rebeca Escribens y luego recalcó que, como trabajan en el mismo canal, ha cuidado mucho sus palabras.



