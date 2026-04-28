La reciente controversia protagonizada por Said Palao y Onelia Molina en el set de 'Esto es guerra' ha generado gran polémica y una de las que se pronunció fue Rebeca Escribens. La conductora de 'América hoy' no dudó en pronunciarse con firmeza, cuestionando la actitud del deportista tras un incómodo intercambio en vivo.

El episodio se desarrolló el último lunes 27 de abril, cuando Palao regresó al reality tras ausentarse por una lesión en la espalda. Sin embargo, su reciente participación en la competencia Ironman 70.3 generó dudas entre sus compañeros, especialmente en Onelia Molina, quien expresó su escepticismo mediante gestos y comentarios que desataron la reacción del chico reality.

Rebeca Escribens defiende a Onelia Molina y confronta a Said Palao

Durante la emisión de 'América hoy', Rebeca Escribens adoptó una postura clara en defensa de Onelia Molina, señalando que la incomodidad de Said Palao carece de fundamento considerando sus antecedentes. “Debería tener sangre en la cara para contestarle. No fastidies”, expresó la conductora, en referencia directa a la reacción del participante.

Además, la presentadora cuestionó el comportamiento del entorno del deportista, sugiriendo que ciertas actitudes generan desconfianza en una relación. En ese contexto, aludió al polémico “ampay” registrado en Argentina, donde Palao fue captado en una fiesta en un yate acompañado de figuras como Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

En la misma línea, la conductora Janet Barboza respaldó la postura de la odontóloga y cuestionó que el esposo de Alejandra Baigorria se incomode por las reacciones de su compañera, enfatizando que cualquier persona tiene derecho a expresar su opinión frente a situaciones que generan dudas.

¿Qué pasó entre Onelia Molina y Said Palao?

El conflicto se originó cuando Onelia Molina reaccionó con gestos de incredulidad mientras Said Palao explicaba su ausencia en 'Esto es guerra' por lesión, pese a haber competido en el Ironman 70.3, una exigente prueba que combina natación, ciclismo y carrera. La modelo incluso insinuó dudas al iniciar la frase “En la boca del mentiroso…”, lo que fue interpretado como un cuestionamiento directo.

Ante ello, el también judoca respondió visiblemente incómodo, solicitando que Molina evitara comentarios y expresiones en su contra. “Lo único que pido es que no haga esas caras… Ella me está diciendo mentiroso”, afirmó, advirtiendo además que podría emitir opiniones que la modelo no desearía escuchar si la situación continuaba.

Palao insistió en que no ha tenido conflictos previos con Onelia Molina ni le ha faltado el respeto, lo que, según él, hace incomprensible la actitud de su compañera. No obstante, el contexto mediático y los antecedentes recientes han mantenido el tema en el centro de la conversación televisiva.