Valentino Palacios decidió mostrar en vivo las conversaciones privadas que mantuvo con Gino Assereto, luego de que este último pidiera en un comunicado que cesen las bromas sobre un presunto romance de los dos, señalando que desea preservar su “tranquilidad mediática”.

Durante su podcast en YouTube, ‘No tenemos filtros’, el influencer reveló los mensajes que intercambiaban, en los que ambos se enviaban emojis de corazón. Incluso Aseretto lo invitaba a ir al estadio y le aseguraba que él mismo le pasaría una entrada. “Sabes que te estimo mucho”, se lee en uno de los mensajes que puso el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Valentino muestra el contenido de sus chats con Gino Assereto en vivo

En la edición del viernes 20 de febrero de su podcast, Valentino Palacios decidió mostrar dos pantallazos de una conversación privada que mantuvo en Instagram con Gino Assereto. En el primer intercambio, el influencer le envió un audio en el que, aparentemente, le hablaba sobre los rumores que surgieron de una supuesta relación entre ambos y si estos le habían resultado incómodos.

El exchico reality le respondió que, de su lado, todo estaba bien y que no debía preocuparse. “Jajaja, no pasa nada. Todo fresh. Sabes que te estimo mucho y jamás te incomodaría”, escribió, acompañado de dos emojis de corazón morado. La respuesta de Valentino fue corta: “Me había asustado, hahaha, un abrazo” junto a un emoji de carita enamorada y tres corazones rojos.

Luego, un día antes de San Valentín, el 13 de febrero. Gino Assereto volvió a escribirle al creador de contenido para avisarle que lo había fastidiado durante una previa que realizó del partido de Alianza Lima. “Me tocaba pe’”, le dijo, para inmediatamente invitarlo a que vaya con él al estadio. “Oye, ¿la haces ir al estadio un día a grabar una previa? Yo te paso la entrada”. Sin embargo, no se muestra cuál fue la respuesta de Valentino, quien tampoco quiso revelar qué le contestó.

Gino Assereto exige que corten broma de supuesto romance con Valentino

A través de sus historias de Instagram, Gino Assereto compartió un comunicado en el que pide que paren las bromas sobre un presunto romance con Valentino, afirmando que lo hace por su “tranquilidad mediática”. “Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores, motivo por el cual no veía necesario aclarar esto, pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática”, escribió.

Sin embargo, aclaró que toda esta ‘novela’ en la que lo vincularon con el tiktoker le causó mucha gracia. “Durante estas semanas me he reído mucho con todo lo que se ha estado hablando y especulando sobre un supuesto romance mío, jajaja. Quien me conoce, sabe que soy alguien súper relajado y que todo lo llevo siempre con buen humor y sobre todo con respeto y buena vibra”, finalizó el exchico reality y exnovio de Jazmín Pinedo.