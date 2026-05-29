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Estrella de ‘Al fondo hay sitio’ impacta al revelar atrevidas fotos junto a su novia antes de casarse

El actor y su prometida se casarán este 20 de junio y sorprendieron al compartir fotografías que hicieron volar la imaginación de los usuarios en redes sociales.

'Al fondo hay sitio' es una de las series más exitosas en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
'Al fondo hay sitio' es una de las series más exitosas en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Uno de los actores más queridos de 'Al fondo hay sitio' es, sin duda, Alejandro Villagómez, quien da vida a Gaspar Goyoneche en la exitosa serie de ficción de América TV. El intérprete se casará el próximo 20 de junio con su prometida, Joseline Lavaud Chiarella, conocida en redes sociales como 'Nube'.

Por esa razón, a pocas semanas del matrimonio, el artista sorprendió al protagonizar una osada sesión de fotos junto a su pareja y dejó de lado las clásicas instantáneas románticas. Ambos apostaron por una propuesta más atrevida e íntima, con looks sensuales en imágenes que después compartieron con sus seguidores en redes sociales.

Alejandro Villagómez y su prometida &#039;Nube&#039;. Foto: Instagram.

Alejandro Villagómez y su prometida 'Nube'. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Alejandro Villagómez: ¿A qué se dedica además de dar vida a Gaspar en "Al fondo hay sitio"?

lr.pe

Gaspar de 'AFHS' comparte atrevidas fotos junto a su prometida 'Nube'

Las fotografías fueron realizadas por una productora especializada, que etiquetó a Alejandro Villagómez y a su novia, 'Nube', en la publicación. Luego, ambos compartieron las imágenes en sus respectivas redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y generaron miles de reacciones.

En ellas, la pareja posa con una propuesta visual de estilo urbano y vintage, acompañada de detalles sensuales que llamaron la atención de los usuarios. En una de las imágenes más comentadas, el actor aparece con el pecho descubierto, mientras su futura esposa luce un blazer abierto sin nada más que la cubra.

PUEDES VER: Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

lr.pe

Así fue la emotiva pedida de mano de Alejandro Villagómez a 'Nube'

Alejandro Villagómez decidió dar el siguiente paso en su relación con una emotiva pedida de mano frente al mar. El actor preparó una sorpresa íntima para su prometida: un escenario decorado con flores, vino, una alfombra blanca y fotografías de ambos, lo que creó un momento especial y romántico.

Fue en ese instante cuando el intérprete aprovechó para pedirle matrimonio a 'Nube' y entregarle el anillo de compromiso. La joven reaccionó con sorpresa y emoción antes de darle el ansiado 'sí'.

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