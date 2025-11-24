HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

El actor de ‘Al fondo hay sitio’ compartió el momento en que le pidió matrimonio a su pareja desde la playa, y sus compañeros de la serie no tardaron en felicitarlo. 

Alejandro Villagomez, el popular 'Gaspar', entró a la serie 'Al fondo hay sitio' en febrero de 2023. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandro Villagomez, quien da vida a Gaspar Goyoneche en la serie ‘Al fondo hay sitio’, se volvió tendencia en redes sociales tras anunciar su matrimonio con su novia, la artista Joseline Lavaud Chiarella, conocida como ‘Nube’.

El amigo de Joel Gonzales (Erick Elera) en la ficción de América Televisión compartió imágenes de la pedida de mano en la playa, mostrando el anillo que le entregó a su pareja, además de un collage de fotos que registran ese romántico momento.

PUEDES VER: Protagonista de 'Al fondo hay sitio' anuncia la salida de Magdyel Ugaz de la serie: 'La voy a extrañar'

Actor Alejandro Villagomez, Gaspar en ‘AFHS’ anuncia su matrimonio

Alejandro Villagomez, uno de los actores más queridos en ‘AFHS’ gracias a su personaje de Gaspar desde febrero de 2023, anunció su matrimonio a través de su cuenta oficial de Instagram. El intérprete preparó una elaborada sorpresa en una conocida playa para pedirle la mano a su pareja, la artista Joseline Lavaud.

Según las imágenes, hubo flores, velas, vino, píqueos, fotografías de ambos colocadas sobre una alfombra blanca en la arena. Allí le entregó el anillo y recibió el ansiado sí. Luego de ello, la pareja se dirigió a un domicilio para continuar con las celebraciones.

Cabe recordar que el actor acaba de cumplir 40 años y también es cantante. Por su parte, su futura esposa es una reconocida artista de danza peruana. Ambos, además, son especialistas en el uso de la flauta.

PUEDES VER: Alejandro Villagómez: ¿A qué se dedica además de dar vida a Gaspar en "Al fondo hay sitio"?

Compañeros de ‘AFHS’ felicitaron a Alejandro Villagomez por su compromiso

Los compañeros del actor Alejandro Villagomez en la serie ‘Al fondo hay sitio’ aprovecharon para felicitarlo y desearle lo mejor tras anunciar su compromiso con ‘Nube’ y dar un paso importante en su relación.

Mónica Sánchez, la recordada ‘Charito’, le escribió: “Felicidades”. Adriana Campos Salazar, ‘Maripaz’, también lo saludó, al igual que Virna Flores, Lorena, quien comentó: “Muchas felicidades”. Finalmente, Guadalupe Farfán, July, expresó: “Chicos, felicidades”.  

