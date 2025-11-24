Alejandro Villagomez, el popular 'Gaspar', entró a la serie 'Al fondo hay sitio' en febrero de 2023. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandro Villagomez, el popular 'Gaspar', entró a la serie 'Al fondo hay sitio' en febrero de 2023. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandro Villagomez, quien da vida a Gaspar Goyoneche en la serie ‘Al fondo hay sitio’, se volvió tendencia en redes sociales tras anunciar su matrimonio con su novia, la artista Joseline Lavaud Chiarella, conocida como ‘Nube’.

El amigo de Joel Gonzales (Erick Elera) en la ficción de América Televisión compartió imágenes de la pedida de mano en la playa, mostrando el anillo que le entregó a su pareja, además de un collage de fotos que registran ese romántico momento.

TE RECOMENDAMOS LA SANACIÓN DE ÚTERO: LIBERANDO MEMORIAS, DOLOR Y ENERGÍA ANCESTRAL | ASTROMOOD

Actor Alejandro Villagomez, Gaspar en ‘AFHS’ anuncia su matrimonio

Alejandro Villagomez, uno de los actores más queridos en ‘AFHS’ gracias a su personaje de Gaspar desde febrero de 2023, anunció su matrimonio a través de su cuenta oficial de Instagram. El intérprete preparó una elaborada sorpresa en una conocida playa para pedirle la mano a su pareja, la artista Joseline Lavaud.

Según las imágenes, hubo flores, velas, vino, píqueos, fotografías de ambos colocadas sobre una alfombra blanca en la arena. Allí le entregó el anillo y recibió el ansiado sí. Luego de ello, la pareja se dirigió a un domicilio para continuar con las celebraciones.

Cabe recordar que el actor acaba de cumplir 40 años y también es cantante. Por su parte, su futura esposa es una reconocida artista de danza peruana. Ambos, además, son especialistas en el uso de la flauta.

Compañeros de ‘AFHS’ felicitaron a Alejandro Villagomez por su compromiso

Los compañeros del actor Alejandro Villagomez en la serie ‘Al fondo hay sitio’ aprovecharon para felicitarlo y desearle lo mejor tras anunciar su compromiso con ‘Nube’ y dar un paso importante en su relación.

Mónica Sánchez, la recordada ‘Charito’, le escribió: “Felicidades”. Adriana Campos Salazar, ‘Maripaz’, también lo saludó, al igual que Virna Flores, Lorena, quien comentó: “Muchas felicidades”. Finalmente, Guadalupe Farfán, July, expresó: “Chicos, felicidades”.