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Actor de ‘Al fondo hay sitio’ sorprende al revelar el vínculo que tuvo con Alejandra Baigorria: "Mi papá la crió"

El actor y chico reality sorprendió al contar un detalle desconocido sobre la cercana relación que tuvo su familia con Alejandra Baigorria.

Gabriel Meneses y su vínculo con Alejandra Baigorria. Foto: composición LR/Instagram
Gabriel Meneses y su vínculo con Alejandra Baigorria. Foto: composición LR/Instagram
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Gabriel Meneses, actor de ‘Al fondo hay sitio’ y actual integrante de ‘Esto es guerra’, sorprendió al revelar el inesperado vínculo familiar que lo une a Alejandra Baigorria. El chico reality contó que su padre, Javier Meneses, mantuvo una relación sentimental con Verónica Alcalá, madre de la empresaria, muchos años antes de que él naciera.

La confesión dejó impactados a los conductores del pódcast ‘Por no decirlo’, Israel Dreyfus y Leysi Suárez. Durante la conversación, el novio de Sirena Ortiz explicó que la cercanía entre su familia y la de la ‘Gringa de Gamarra’ fue bastante fuerte en el pasado. “Mi papá estuvo criando a Alejandra”, afirmó.

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Gabriel Meneses revela la historia familiar que lo conecta con Alejandra Baigorria

El actor que interpreta a Valentino en ‘Al fondo hay sitio’ contó esta anécdota mientras participaba en el pódcast ‘Por no decirlo’, donde habló de aspectos poco conocidos de su vida personal y familiar. “Mi papá estuvo con Verónica mucho antes de que yo naciera”, comentó.

El padre del actor es Javier Meneses, reconocido productor y conductor de televisión peruano que alcanzó gran popularidad en la década de los 90 gracias al programa ‘Zona de Impacto’. Este exitoso espacio televisivo destacó por combinar deportes extremos, modelaje y secuencias de aeróbicos que marcaron una época en la televisión peruana.

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Precisamente en ese programa también destacó Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, quien se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espacio gracias a sus participaciones en las populares rutinas de aeróbicos. Aunque su carrera televisiva fue bastante conocida en aquella época, pocos detalles sobre su vida sentimental y familiar habían trascendido hasta ahora.

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