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Actor Adolfo Chuiman se conmueve al celebrar importante logro de su hija en Estados Unidos: "Estoy orgulloso de ti"

El recordado actor de 'Al fondo hay sitio' se emocionó al ver a su hija Carlar cumplir uno de sus mayores sueños en Miami y le dedicó un emotivo mensaje desde Perú.

Adolfo Chuiman dedicó emotivas palabras a su hija por su logro. Foto: composición LR/Instagram
Adolfo Chuiman dedicó emotivas palabras a su hija por su logro. Foto: composición LR/Instagram
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El actor peruano Adolfo Chuiman felicitó a su hija Carla, quien cumplió uno de sus mayores sueños al regresar a los escenarios en Estados Unidos con el show de stand up comedy 'Manual para sobrevivir en Miami'. El recordado 'Peter' de 'Al fondo hay sitio' se emocionó al ver desde Perú la presentación virtual de su hija y le dedicó unas palabras que conmovieron a sus seguidores.

“Estoy muy contento con ese monólogo que has hecho. Estoy orgulloso de ti”, expresó el actor de 79 años. La hija del artista reveló que este momento tuvo un significado muy especial, ya que su padre nunca había podido verla actuar debido a su intensa agenda de grabaciones y labores.

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Carla Chuiman cumplió su sueño de actuar y compartió su felicidad

Carla Chuiman sorprendió al revelar que uno de sus mayores anhelos desde joven era convertirse en actriz, inspirada por la trayectoria de su padre. Según contó en su publicación de Instagram, cuando tenía apenas 16 años le confesó a su padre que deseaba seguir sus pasos en el mundo artístico. Sin embargo, la respuesta del actor la marcó profundamente. “Si vas a ser actriz, debes ser mejor que yo”, recordó sobre las palabras que recibió en aquel momento.

Aunque admiraba enormemente la carrera de su padre, la hija del recordado 'Peter' confesó que sintió que alcanzar ese nivel era algo imposible, por lo que decidió estudiar comunicaciones y desarrollarse profesionalmente como publicista. Sin embargo, aseguró que la actuación siempre permaneció latente en su vida y que jamás imaginó volver a los escenarios hace 25 años junto con Maricielo Effio. “Cuando tu padre te mira con orgullo, algo sana por dentro”, escribió.

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Adolfo Chuiman emocionó con mensaje de orgullo hacia su hija

La hija del actor recordó que durante toda su infancia y adolescencia su padre estuvo enfocado en largas jornadas laborales, grabaciones y proyectos televisivos. “Mi padre, por su vida tan agitada, nunca había podido verme actuar. Nunca fue a mis presentaciones del colegio ni a mis conferencias”, confesó.

Pese a ello, Adolfo Chuiman quedó impresionado con la actuación de Carla. “Hija, te felicito. Estás muy bien. Buen dominio de escena, porque cuando uno está solo en el escenario hay que tener vena, y tú la tienes”, comentó con orgullo el exintegrante de 'Al fondo hay sitio'.

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