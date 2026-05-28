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Consulado Peruano condena pelea entre streamers Kingteka y Bebote en restaurante de Japón: “Puede dar lugar a proceso policial”

El influencer Kingteka le propinó en vivo una fuerte cachetada a Bebote tras acusarlo de haberse burlado de su bebé.

Kingteka y Bebote son dos de los streamers más populares en Perú. Foto: Kick.
Kingteka y Bebote son dos de los streamers más populares en Perú. Foto: Kick.
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Los streamers Kingteka y Bebote quedaron en el centro de la polémica luego de protagonizar un tenso enfrentamiento dentro de un restaurante en Japón, episodio que habría marcado el quiebre definitivo de la amistad que mantenían.

Según las imágenes transmitidas en vivo por la plataforma Kick, el conflicto se habría desatado después de que Bebote realizara una presunta burla sobre el hijo de Kingteka, situación que provocó una airada reacción del creador de contenido, quien terminó abofeteándolo frente a los demás clientes del local, sorprendidos por la escena.

Consulado Peruano se pronuncia sobre pelea entre streamers. Foto: Facebook.

Consulado Peruano se pronuncia sobre pelea entre streamers. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Streamer Kingteka pierde el control y golpea a ‘Bebote’ en Japón por supuesto insulto a su hijo: "¡Qué te ríes!"

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¿Qué dijo el consulado peruano sobre la pelea entre Kingteka y Bebote?

El incidente no tardó en viralizarse en redes sociales y generó diversas reacciones entre usuarios peruanos. Ante ello, el Consulado General del Perú en Tokio emitió un comunicado en el que rechazó este tipo de comportamientos e hizo un llamado a los connacionales a mantener una conducta adecuada y respetuosa en espacios públicos durante su permanencia en Japón.

“Conductas que alteren el orden público, generen molestias a terceros o falten el respeto a las personas y establecimientos pueden dar lugar a intervenciones policiales, sanciones administrativas, procesos judiciales y consecuencias migratorias. Las redes sociales no eximen del cumplimiento de la ley”, compartió el consulado.

PUEDES VER: Streamer Kingteka amenaza con demanda millonaria a Magaly Medina tras caso Piero Arenas y ella se retracta: “Te voy a hacer pagar más que Jeffry”

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Kingteka y Bebote dan su versión de los hechos

Tras la polémica, Kingteka rompió su silencio y explicó que reaccionó de esa manera porque, según afirmó, Bebote se habría burlado de la condición de salud de su hijo. “Prefiero no tener seguidores a permitir que se burlen o hablen de su enfermedad, porque el síndrome de Down lo tienen muchos niños y prefiero no tener gente que se ría o le cause risa esa huev***, así de simple”, expresó indignado.

Aunque defendió el motivo de su reacción, el streamer reconoció que actuó de forma incorrecta y ofreció disculpas. “Exploté, le he pedido disculpas a Bebote y a ustedes, porque sé que la violencia no lleva a nada, pero no creo poder controlarme con una persona que hable a mi costado y se burle de mi hijo o se ría”, agregó.

Por su parte, Bebote aseguró que tomará acciones legales contra Kingteka en Japón y cuestionó sus disculpas. “Sus disculpas me las paso... Mi iPhone está súper quiñado, lo has hecho volar por el restaurante. Voy a hacer los trámites en la comisaría para que quede un registro. Yo sé cómo funciona la ley. Acá en Japón es más estricta”, finalizó.

 

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