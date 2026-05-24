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Novia europea de futbolista André Carrillo anuncia su ruptura definitiva tras 12 años y revela los motivos: “Se aprovechó de mi amor real”

La modelo Suhaila Jad sorprendió al revelar la pesadilla que vivía con el futbolista André Carrillo, de quien decidió dejar meses atrás, aunque recién hizo pública la ruptura.

Suhaila Jad y André Carrillo tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Suhaila Jad y André Carrillo tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Suhaila Jad compartió un comunicado en sus redes sociales para anunciar el fin de su romance con André Carrillo, tras 12 años de relación y tres hijos en común. La modelo española también expuso los fuertes motivos que la llevaron a tomar esa radical decisión y aseguró que el futbolista peruano “se aprovechó de su amor real”.

Además, lo acusó de “haberla engañado y destruido emocionalmente durante años”. En su mensaje, la también influencer de 37 años reveló que la separación se produjo meses atrás, aunque recién decidió hacerla pública a través de sus redes sociales.

Comunicado 1 de Suhaila Jad anunciando su separación de André Carrillo. Foto: Instagram.

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Suhaila Jad revela los motivos de su ruptura con André Carrillo

El pasado 14 de mayo, Suhaila Jad sorprendió al compartir en sus historias de Instagram la fotografía de un arete de mujer que, según contó, encontró en la camioneta de André Carrillo, dejando entrever un presunto episodio de infidelidad.

Sin embargo, al hacer pública su separación este domingo 24 de mayo, la empresaria decidió exponer las razones detrás de su decisión con un contundente mensaje: “Me humillaste, me mentiste y me destruiste aprovechándote de mi amor puro. Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas”, escribió Suhaila Jad.

Además, reveló que uno de los periodos más difíciles de la relación ocurrió durante su etapa de maternidad. “He vivido momentos que debieron ser hermosos, como mi maternidad, de forma injusta sumida en el sufrimiento, la tristeza, la soledad y la supervivencia”, compartió.

Comunicado 2 de Suhaila Jad anunciando su separación con André Carrillo. Foto: Instagram.

Comunicado 2 de Suhaila Jad anunciando su separación con André Carrillo. Foto: Instagram.

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Madre de los hijos de André Carrillo revela que dejó al futbolista meses atrás

En otra parte de su comunicado, Suhaila Jad contó que tomó la decisión de separarse de André Carrillo varios meses atrás. La modelo reconoció que, con el tiempo, entendió que permaneció demasiado tiempo en la relación, aunque afirmó que lo hizo pensando en que sus tres hijos crecieron dentro de una familia unida.

“Me equivoqué al quedarme tantos años. Mi mente y mi cuerpo me pedían a gritos que me fuera mucho antes”, declaró.

Asimismo, señaló que hoy atraviesa una etapa de mayor tranquilidad tras poner fin a la relación con el futbolista. “Hoy me siento fuerte y segura de mí misma, con la conciencia muy tranquila de que nadie tiene el derecho de hacer vivir una vida a una persona engañada”, finalizó.

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