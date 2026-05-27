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Los streamers peruanos Kingteka y 'Bebote' protagonizaron un tenso enfrentamiento durante su estadía en Japón, adonde viajaron para crear contenido en redes sociales. El incidente ocurrió dentro de un restaurante japonés y rápidamente se volvió viral luego de que se difundieran imágenes del momento exacto en que el influencer perdió el control y golpeó a su compañero tras una supuesta broma relacionada con su hijo.

Según se aprecia en el video compartido en plataformas digitales, ambos creadores de contenido conversaban aparentemente con tranquilidad junto a otros streamers cuando algunos internautas comenzaron a comentar sobre el curioso nombre del restaurante. 'Bebote', quien no habría entendido el contexto de las bromas, recibió una explicación de uno de los acompañantes, lo que provocó algunas risas y desató la molestia de su compañero. “Te voy a pegar, este piensa que estoy bromeando”, se le escucha decir inicialmente al streamer antes de lanzar un manotazo y gritar: “¡Qué te ríes!”.

¿Cómo se originó la pelea entre Kingteka y 'Bebote'?

De acuerdo con las imágenes viralizadas en redes sociales, el conflicto se habría originado por un supuesto malentendido durante la transmisión. Mientras el grupo de streamers interactuaba con sus seguidores, varios usuarios comenzaron a realizar comentarios en doble sentido sobre el nombre del restaurante donde se encontraban. Esto generó confusión en 'Bebote', quien preguntó por qué los internautas reaccionaban de esa manera.

Tras recibir una explicación por parte de uno de los presentes, el streamer soltó algunas risas sin imaginar que esto sería interpretado de mala manera por Kingteka. El creador de contenido reaccionó de inmediato y encaró a su compañero frente a todos los presentes. Las imágenes muestran el momento exacto en que le lanza un golpe mientras le reclama airadamente por supuestamente burlarse de su hijo.

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Luego del altercado, 'Bebote' intentó calmar la situación y aseguró que desconocía completamente el contexto del comentario que había generado la discusión. “No lo sabía, mano. Si no, no te hubiera dicho”, respondió el streamer mientras trataba de explicar que nunca tuvo intención de incomodar a su compañero.