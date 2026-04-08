Kingteka fue vinculado por las autoridades a la presunta difusión de imágenes relacionadas con Piero Arenas y Marcela Sánchez. Foto: Composición LR/ATV/Kick

Kingteka fue vinculado por las autoridades a la presunta difusión de imágenes relacionadas con Piero Arenas y Marcela Sánchez. Foto: Composición LR/ATV/Kick

Kingteka, uno de los streamers más polémicos del país, amenazó en su más reciente transmisión en vivo a Magaly Medina con demandarla por haber asegurado que él transmitió la presunta agresión de Piero Arenas contra la joven de Iquitos, Marcela Sánchez, a través de la plataforma Discord.

“¿Yo he transmitido...? Mira lo que está afirmando, que yo he transmitido. Vas a ver. Te voy a hacer pagar más que Jeffry”, expresó el influencer de manera desafiante, en alusión a la demanda que el exfutbolista Jefferson Farfán le ganó a la periodista de ATV.

Magaly Medina se retracta en vivo sobre Kingteka en el caso Piero Arenas

En la edición del martes 8 de abril, Magaly Medina decidió retractarse y reconoció que Kingteka no transmitió las imágenes, sino que fue “su comunidad de seguidores la encargada de compartir y filtrar las imágenes y audios” del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Piero Arenas, con Marcela Sánchez, de 19 años.

“Hay que corregir la información que dimos ayer (lunes). Kingteka no es el que transmite, pero sí es su comunidad. La comunidad de Kingteka se vuelca a ver la transmisión de Piero Arenas. Las comunidades de ambos ayudaron a que estos videos se difundan, dañando la privacidad de la muchacha”, señaló la conductora de ‘Magaly TV: la firme’.

Kingteka negó su participación en el caso de Piero Arenas y Marcela Sánchez

Durante una transmisión en vivo por Kick, Kingteka, cuyo nombre real es Abraham Canes, aclaró que no tuvo nada que ver con los hechos investigados por la fiscalía por el presunto delito de abuso que involucra a Piero Arenas y Marcela Sánchez, ni con la difusión del contenido relacionado con la agresión en plataformas digitales.

Incluso, el influencer tildó de “imbécil” al exchico reality dejando entrever que su amistad con él está rota. “Pequé de confiado o por chismoso, por escuchar las puertas, para ver qué estaba pasando por ahí, pero no tuve nada que ver y meten a mí en el saco, todo por la culpa de ese imbécil”, afirmó.