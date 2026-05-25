Streamer ‘Manolito’ es hallado inconsciente en plena calle tras verse con una mujer: usuarios lamentan su situación

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Manolito Rojas es uno de los influencers más populares del Perú, además de uno de los pocos creadores de contenido que ha logrado internacionalizar su carrera. Su presencia en redes sociales trascendió fronteras gracias a videos virales y colaboraciones con streamers de Colombia y España, donde goza de popularidad.

Sin embargo, en las últimas horas, el también tiktoker se convirtió en tendencia por un hecho completamente ajeno a su trabajo digital. Manolito fue encontrado inconsciente en una calle de Surco, lo que motivó la rápida intervención de paramédicos y personal de serenazgo, que acudieron al lugar para brindarle auxilio y verificar su estado de salud.

¿Qué le pasó a Manolito Rojas?

Carlitos TV, conocido por difundir información sobre la vida de influencers peruanos, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que aparece Manolito Rojas tendido en el suelo, aparentemente dormido, en plena vía pública.

En las imágenes también se observa la intervención de paramédicos de la Municipalidad de Surco, quienes le brindaban atención, mientras personal de serenazgo revisaba el contenido de su morral en busca de algún indicio que ayudara a esclarecer qué le habría sucedido. En el clip no se observó que recuperara el conocimiento.

De acuerdo con la versión ofrecida por Carlitos TV, el streamer habría estado compartiendo con una mujer que vive en Villa El Salvador y ambos habrían consumido alcohol. Según relató, tras el encuentro, la muchacha lo acompañó a tomar el tren eléctrico para que regresara a su casa; sin embargo, Manolito se habría quedado dormido durante el trayecto y terminó varado en una de las estaciones, donde fue hallado recostado en el suelo.

Usuarios lamentaron la situación de Manolito

Tras emitirse las imágenes de Manolito, varios usuarios reaccionaron en redes sociales y expresaron preocupación por el estilo de vida del streamer, al cuestionar los supuestos excesos en los que, según comentaron, estaría incurriendo. Además, resaltaron que no es la primera vez que le ocurre eso y pidieron mayor atención de su familia.

“Lo bueno es que no le pasó nada y tenía todas sus cosas”, “¿Otra vez? Alguien aconséjelo”, “Las malas juntas”, “Él siempre vive al límite”, “Usen bien la cabeza si toman alcohol”, “¿Por qué su familia no lo cuida si sabe que se emborracha rápido?”, “Esperemos que cambie”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.