Jenko del Río acusa a Christian Domínguez de querer sobrepasarse con Paloma Fiuza cuando trabajaban juntos en ‘Combate’: “Él entró a su cuarto”
Jenko del Río señaló que Christian Domínguez intentó sobrepasarse con Paloma Fiuza, quien en ese momento era su pareja. Asimismo, narró que Karla Tarazona pasaba tiempo en el camerino del cantante mientras él aún mantenía una relación con Vania Bludau.
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En medio de los preparativos de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, el exchico reality Jenko del Río contó episodios desconocidos de la época de 'Combate'. Pero lo que más sorprendió fue que reveló que el líder de la Gran Orquesta Internacional quiso sobrepasarse con Paloma Fiuza, quien en ese entonces era pareja del exchico reality.
En una reciente entrevista con Gian Piero Díaz, Jenko del Río contó que se enteró, por miembros de la producción de 'Combate', de que Christian Domínguez quiso sacar provecho de un reto que debía cumplir junto a Paloma Fiuza.
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Jenko del Río lanza acusación contra Christian Domínguez
Jenko del Río aseguró que, luego de que Christian Domínguez ingresó al departamento de Paloma Fiuza para cumplir un reto de 'Combate', ella lo llamó y se mostró un poco inquieta. “A ella no le gusta hacer muchos problemas ni decirlos”, dijo.
De acuerdo con la versión de Jenko, el entonces camarógrafo de 'Combate' fue quien le contó que Christian Domínguez quiso abrazar a Paloma Fiuza con otra intención. “Se me enciendes las alarmas y empiezo a preguntar a uno de los productores que los había acompañado. También me confirmó eso”, manifestó.
Asimismo, Jenko del Río recordó que le preguntó a Paloma Fiuza si Christian Domínguez quiso sobrepasarse con ella y la brasileña lo confirmó. Según su relato, el cantante de cumbia entró al cuarto de la modelo y la abrazó. Todo eso habría sucedido cuando el futuro esposo de Karla Tarazona estaba con Vania Bludau.
Por otro lado, Del Río también contó que, en la época en que Christian Domínguez mantenía un romance con Vania Bludau, Karla Tarazona solía meterse al camerino del cumbiambero y ambos pasaban mucho tiempo juntos, sin que la modelo se diera cuenta.