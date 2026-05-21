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Las recientes declaraciones de Jenko del Río causaron gran sorpresa en la farándula peruana. Durante una entrevista en el pódcast 'Café con la Chevez', el exchico reality relató un episodio que, según afirmó, ocurrió cuando mantenía una relación sentimental con Paloma Fiuza y ambos formaban parte de 'Combate'.

De acuerdo con el también deportista, todo sucedió durante una grabación en la que Christian Domínguez participaba en un reto televisivo junto a 'Pantera' Zegarra. El exchico reality señaló que, tiempo después, conoció detalles del incidente a través de integrantes de producción y, posteriormente, conversó directamente con la bailarina, quien le habría confirmado lo sucedido.

Jenko del Río cuenta que Christian Domínguez quiso entrar al cuarto de Paloma Fiuza

En el programa digital, Jenko del Río explicó que Paloma Fiuza se encontraba en un departamento ubicado en Magdalena, inmueble que, según indicó, era alquilado por ATV para las grabaciones y estadías relacionadas con el espacio televisivo. Fue en ese contexto cuando, presuntamente, ocurrió el hecho.

Según su relato, Christian Domínguez habría intentado ingresar al dormitorio de la exintegrante de 'Esto es guerra' mientras se desarrollaba una dinámica televisiva. “Hacen el reto que tenían que estar esposados y Paloma estaba en el cuarto y Christian se quiso meter al cuarto, Paloma me lo contó”, expresó durante la conversación.

Jenko también reveló que, inicialmente, la brasileña evitó profundizar sobre el tema para no ocasionar conflictos mayores. Sin embargo, aseguró que un camarógrafo y otro miembro de producción le confirmaron después lo ocurrido, situación que lo llevó a volver a conversar con la modelo.

“¿Es verdad o no es verdad? Me dijo sí, pero no pasó nada, porque yo lo empujé”, recordó sobre la respuesta que recibió de Paloma Fiuza cuando decidió preguntarle directamente acerca del incidente mencionado.

Jenko encaró a Domínguez por Paloma Fiuza

Tras escuchar la versión de las personas que trabajaban en la grabación, Jenko del Río afirmó que decidió enfrentar personalmente a Christian Domínguez. El exchico reality sostuvo que consideró inapropiada la actitud atribuida al cantante y conductor de televisión.

“Yo lo cuadré, le digo. Creo que eso no se hace”, comentó. Además, recordó que, en aquella etapa, el líder de la Gran Orquesta Internacional mantenía una relación sentimental con Vania Bludau, hecho que también mencionó durante su testimonio.