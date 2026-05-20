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Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, se pronuncia sobre boda de Christian Domínguez: "Si estás totalmente seguro..."

El cantante de cumbia reapareció ante las cámaras y lanzó un irónico comentario sobre la próxima boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes se casarán este 2 de junio.

Karla Tarazona habla sobre la futura boda de Domínguez y Karla Tarazona. Foto: composición LR/difusión
Karla Tarazona habla sobre la futura boda de Domínguez y Karla Tarazona. Foto: composición LR/difusión
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Leonard León fue consultado sobre la próxima boda de la madre de sus dos hijos, Karla Tarazona, con Christian Domínguez. Aunque al inicio evitó referirse al tema, el exvocalista de Grupo 5 terminó dejando una reflexión sobre el matrimonio y aseguró que una persona debe dar ese paso únicamente cuando se siente completamente segura de su relación.

La pareja contraerá matrimonio civil el próximo 2 de junio, según se confirmó en el edicto matrimonial difundido. Ante ello, los reporteros del programa 'Q, Bochinche' buscaron conocer la reacción del primer esposo de la conductora.

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Leonard León respondió con ironía sobre la futura boda

Durante la entrevista, el cumbiambero dejó en claro que la noticia no representa algo de importancia para él. Cuando el reportero le mencionó que Karla Tarazona estaba a punto de llegar nuevamente al altar, el cantante respondió: “No, eso no, no me tiene sin importancia”. Además, cuando le preguntaron si le daba su bendición a la pareja, lanzó una frase irónica que terminó llamando la atención. “¿Seré cura o me has visto cara de cura?”, comentó entre risas frente a las cámaras.

Sin embargo, pese a evitar involucrarse demasiado en el tema, el cantante terminó compartiendo una reflexión sobre la decisión de casarse. “Pues de repente, porque cuando ya te conoces con una pareja y comparten muchos ideales, se casan. Es decisión de cada persona. Si estás totalmente seguro de la persona que está a tu lado y quieres contraer nupcias, inmediatamente lo haces, ¿no?”, manifestó el artista.

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Además, el cumbiambero también tomó con humor las preguntas relacionadas con la ceremonia. Cuando le consultaron si tendría libre la fecha para presentarse en la boda, respondió en tono de broma: “Tienes que pagar bien”. Luego añadió entre risas: “Ojalá que no me enferme la garganta ese día”.

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