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Michelle Soifer asegura que su novio Gleysom Reñé no es mantenido y dice que está en contra del ‘50 y 50’: “Él paga lo que considere”

Michelle Soifer afirma tener una vida tranquila al lado de su novio Gleysom Reñé. A diferencia de sus relaciones pasadas, la conductora de 'Arriba mi gente' asegura que el cantante cubano es trabajador, por lo que lo admira mucho.

Michelle Soifer comparte su cambio de perspectiva en las relaciones, enfatizando la importancia de la equidad económica y emocional en su nueva pareja.
Michelle Soifer comparte su cambio de perspectiva en las relaciones, enfatizando la importancia de la equidad económica y emocional en su nueva pareja. | Foto: Sandy Carrión/La República
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Michelle Soifer asegura que lleva una vida tranquila, alejada de los escándalos y enfocada en su faceta como conductora de televisión en 'Arriba mi gente'. Asimismo, la cantante hace autocrítica por sus malas decisiones del pasado con respecto a su vida personal. Sin embargo, siente que ahora, en su romance con el compositor cubano Gleysom Reñé, lo lleva mucho mejor.

En entrevista con La República, Michelle Soifer aseguró que está muy feliz al lado de Gleysom Reñé porque tiene una relación sana y de mucha admiración mutua, por lo que no dudó en defender a su pareja de quienes creen que ella lo mantiene.

“La gente dice ‘uno aprende de todo lo malo’. Yo me arrepiento de muchas cosas. Y sí he aprendido muchísimo. Hoy estoy en un momento muy bonito. Siempre lo comparto en mis redes sociales y lo menciono en el programa: ‘mi morejito por acá, mi morenito por allá’. Estoy con una persona de un buen corazón que, para mí, es lo importante. Yo siempre he estado buscando esa estabilidad en cuanto a mi hogar, tener algo tranquilo, una persona que no compita conmigo, que no me limite mis cosas, que de alguna manera tenga admiración hacia mí”, manifestó.

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Michelle Soifer defiende a su novio Gleysom Reñé

Por otro lado, Michelle Soifer reconoce que en sus anteriores relaciones ella cubría hasta el 100% de los gastos. Sin embargo, en su romance con Gleysom Reñé, ambos aportan sin mirar quién gasta más o menos.

“En realidad, no soy mucho del 50 y 50. Yo creo que ambos tienen que ser 100 y 100. O sea, todo tiene que ser de lo que te nazca. Yo no podría estar con alguien que me diga ‘¿cuánto es? Dame el 50’. No podría. Él paga lo que considero pagar y yo pago lo que yo considero pagar”, manifestó Michelle Soifer, quien asegura que sus padres nunca tuvieron ese problema.

“La verdad siempre crecí pensando que no puede existir eso. Mis padres han compartido todo juntos desde que yo recuerdo. Entonces, siempre he buscado a una persona que tenga el mismo pensamiento que yo, que no se limite en cuanto a ‘’yo ya pagué el agua, tú paga la luz’. O sea, no existe eso en la relación. Es bonito porque no hay un problema económico o un problema de quién da más”, añadió Soifer.

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