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Andrea Llosa confiesa la condición que padece y que le impide sentir miedo ante acusados de violencia familiar: “A mí no me importa”

La revelación de Andrea Llosa se dio cuando recordó el video viral en el que enfrenta cara a cara a un abogado acusado de agredir a la madre de sus hijos.

Andrea Llosa se presentó en el podcast 'Habla Good'. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
Andrea Llosa se presentó en el podcast 'Habla Good'. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
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Andrea Llosa disfruta de unos días de descanso tras anunciar hace poco el fin de su programa 'La verdad a prueba', que salió del aire luego de dos meses en Panamericana TV. En medio de esta pausa, la conductora se presentó en el pódcast 'Habla Good', donde sorprendió al revelar que tiene TDAH, una condición que, según explicó, le impide sentir miedo al enfrentar a acusados de violencia familiar.

La periodista recordó incluso un famoso momento viral en el que encaró a un abogado por agredir a la madre de sus hijos durante su etapa en el programa 'Nunca más', emitido por ATV. Allí, la conductora protagonizó un tenso intercambio de palabras que generó revuelo en redes sociales.

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Andrea Llosa revela que tiene TDAH y que por eso no siente miedo

La revelación de Andrea Llosa surgió luego de que, en la mesa del pódcast, recordaran el video viral en el que la conductora enfrenta a un abogado acusado de agredir a la madre de sus hijos, quien además había sido grabado mientras lanzaba insultos denigrantes a su expareja cuando ella intentaba exigirle el pago de la pensión de alimentos.

A raíz de ese episodio, el conductor Furrey le consultó si no sintió miedo de encararlo o de ser agredida físicamente, considerando el estado de alteración en el que se encontraba el sujeto. Frente a ello, Llosa reveló que no sintió temor porque tiene TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

“Yo no tengo miedo porque tengo TDAH. Tengo hiperactividad, ¿me entiendes? Yo solo pensaba: "Si él me toca, nos agarramos y que la vida defina quién gana’. Yo no tenía seguridad o un equipo que me proteja”, señaló la periodista de 52 años.

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Andrea Llosa revela qué ocurrió con el abogado con el que discutió en video viral

Andrea Llosa contó que, tras la emisión del reportaje en 'Nunca más', donde protagonizó una fuerte discusión con el abogado acusado de agresión, el sujeto acudió a las instalaciones de ATV para conversar con ella y pedirle perdón.

Sin embargo, la conductora señaló que no lo dejaron entrar al canal. Además, aseguró que el abogado que asumía la defensa del acusado terminó renunciando al caso.

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