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Magaly reacciona tras confesión de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: “No le disgustaría iniciar algo con él”

La ‘Urraca’ analizó las declaraciones de la brasileña luego de que admitiera que el piloto le parece atractivo y señaló si tendría interés en él.

Magaly opinó sobre el vínculo entre Paloma y Mario Hart tras las recientes confesiones de la brasileña. Foto: Composición LR
Magaly opinó sobre el vínculo entre Paloma y Mario Hart tras las recientes confesiones de la brasileña. Foto: Composición LR
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Las recientes declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart continúan generando diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Esta vez fue Magaly Medina quien reaccionó a las palabras de la brasileña luego de que dijera que siente admiración y cariño por el exchico reality.

En la última edición de Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ analizó parte de la entrevista a Paloma y aseguró que, pese a la situación personal que atraviesa actualmente Mario Hart, ella no le habría cerrado la puerta a un posible acercamiento sentimental.

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Magaly Medina analiza declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart

La conductora interpretó las declaraciones de la también bailarina y consideró que sí tendría interés en Mario Hart, aunque actualmente preferiría mantener distancia debido a la crisis que atraviesa el piloto en su relación con Korina Rivadeneira.

“Está diciendo en otras palabras que a ella le gusta, que sí le va a Mario Hart, pero que lo único que la detiene es que él tiene que solucionar los problemas porque está saliendo de una relación larga”, comentó Medina.

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Asimismo, la popular ‘Urraca’ señaló que Paloma Fiuza sería consciente de que el piloto atraviesa un momento complicado y que iniciar una relación en medio de esa situación no garantizaría algo estable. Sin embargo, también consideró que la brasileña no descartaría la posibilidad de iniciar algo en el futuro.

“Ella sería el paño de lágrimas, el clavo que saca otro clavo, pero eso no garantiza que sea una relación a largo plazo. […] Ella no cierra la puerta. Parece que a ella no le disgustaría para nada iniciar algo con el ‘chato’ Hart”, agregó.

¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre Mario Hart?

Las declaraciones de Magaly Medina surgieron luego de la reciente participación de Paloma Fiuza en el pódcast ‘Sin más que decir’, donde fue consultada sobre el vínculo que mantiene actualmente con Mario Hart en medio de las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Durante la conversación, la brasileña admitió que el exchico reality le parece atractivo, aunque aclaró que actualmente el piloto atraviesa un proceso personal tras el fin de su relación con Korina Rivadeneira. “Creo que él tiene que solucionar su vida primero antes de que yo pueda decir algo que se vaya a malinterpretar”, comentó la exintegrante de Exporto Brasil.

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