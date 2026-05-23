Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

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Melcochita y Heydi Amado decidieron dar un paso más en su relación y participaron en una 'boda ancestral' realizada el viernes 22 de mayo, ceremonia encabezada por el llamado 'Brujo de los Andes', quien bendijo los anillos de la pareja mediante un singular ritual.

Tras culminar el evento, el cómico de 90 años y la enfermera de 22, quienes se mostraron muy sonrientes en todo momento, sellaron su amor con un apasionado beso ante las cámaras de 'Magaly TV: la firme', presentes en el lugar. Inicialmente, el espacio de ATV tenía previsto cubrir la 'boda' de Christian Domínguez y Karla Tarazona, pero decidió no asistir.

Magaly llama 'huachafada' a la boda de Melcochita y Heydi Amado

El programa de Magaly Medina cubrió la denominada 'boda ancestral' de Melcochita y Heydi Amado, ceremonia simbólica sin validez legal. Según contó la conductora, inicialmente estaba previsto que Karla Tarazona y Christian Domínguez participaran en este ritual, pero decidieron no asistir al enterarse de que las cámaras del programa estarían presentes.

“Se fueron este miércoles a un brujo que se llama ‘El brujo de los artistas’ (...) Me parece una huachafada, pero inicialmente los que iban a ir eran Christian Domínguez y Karla Tarazona. El brujo estaba preparado para bendecirlos y bendecir unos anillos”, expresó la periodista.

Tras ver las imágenes de la 'boda ancestral' y el beso entre Melcochita y su novia de 22 años, la 'urraca' aclaró que esto no tiene ningún valor, ya que el cómico ni siquiera está divorciado de Monserrat. “Esa es una boda falsa, más falsa que las de Christian (Domínguez). Es una boda simbólica”, expresó.

¿Cuándo será la boda entre Karla Tarazona y Christian Domínguez?

El programa 'Amor y fuego' reveló el edicto matrimonial notarial que detalla la fecha exacta en la que Karla Tarazona y Christian Domínguez contraerán matrimonio civil: será el próximo 2 de junio. Además, Magaly Medina también leyó el documento en su programa. Su contenido dice lo siguiente:

“Declaro celebrado el matrimonio civil de Christian Domínguez Alvarado y Karla Sofía Tarazona Covarrubias, extendiendo la presente acta de casamiento, la que es firmada por los contrayentes, los testigos y por la notaria, conforme a lo dispuesto por el artículo 259° del Código Civil y todo lo que doy fe", leyó.