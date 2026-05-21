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Pamela Franco volvió a llamar la atención en redes sociales luego de reaparecer en medio de las recientes noticias sobre la próxima boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. La cantante compartió videos suyos mientras se encontraba ensayando junto a su orquesta, pero un detalle en particular no pasó desapercibido.

La cantante de cumbia apareció interpretando el tema ‘Costumbres’, popular canción de Rocío Dúrcal, hecho que rápidamente generó curiosidad debido a la reciente noticia que rodea a su expareja.

Pamela Franco sorprende interpretando conocido tema de Rocío Dúrcal

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió algunos momentos de los ensayos que realiza junto a su agrupación musical. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la cantante apareció interpretando una versión en cumbia de ‘Costumbres’, tema popular de Rocío Dúrcal.

En las historias de Franco, se le escucha cantar parte de la letra de la canción. “Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez”, decía la letra del tema.

La publicación de la ex Alma Bella se dio poco después de que se conociera públicamente que Christian Domínguez y Karla Tarazona contraerán matrimonio civil el próximo 2 de junio.

Aunque Pamela no hizo ninguna referencia directa al también cantante ni a Karla, el contenido compartido terminó llamando la atención debido al momento en que fue publicado.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán el próximo 2 de junio

En los últimos días, se dio a conocer el edicto matrimonial de Christian Domínguez y Karla Tarazona, documento que confirmó que la pareja contraerá matrimonio civil el próximo 2 de junio.

La información fue revelada en televisión, donde además se mostró parte del acta que oficializaría legalmente la unión entre ambos personajes de la farándula peruana. Según se indicó, la ceremonia civil se realizará luego de varios años marcados por separaciones, reconciliaciones y mediáticas polémicas en la relación.

La próxima boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona también ha generado diversas reacciones en programas de espectáculos, especialmente por el historial sentimental del cantante y las anteriores ceremonias simbólicas que protagonizaron años atrás.