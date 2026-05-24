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Yaco Eskenazi reconoce éxito de Nicola Porcella y lamenta no haberlo ayudado en su peor momento: “Me siento en deuda”

Yaco Eskenazi reveló que siempre confió en que Nicola Porcella llegaría lejos en la televisión gracias a su carisma.

Yaco Eskenazi felicitó a Nicola Porcella por su éxito en México. Foto: Composición LR/Instagram.
Yaco Eskenazi felicitó a Nicola Porcella por su éxito en México. Foto: Composición LR/Instagram.
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Yaco Eskenazi se mostró emocionado al hablar del presente profesional de Nicola Porcella, quien este miércoles goza de gran popularidad en México tras abrirse paso en la televisión y el entretenimiento. El conductor destacó el crecimiento de su amigo y aseguró que, desde los años en que compartieron pantalla, veía en él el potencial para llegar lejos.

Durante una entrevista, Eskenazi recordó cómo nació su amistad con el exchico reality y confesó la satisfacción que siente al verlo consolidado fuera del Perú. “Me siento muy orgulloso de Nicola, pues retrocedo en el tiempo y veo cómo fue que empezamos; hoy es toda una estrella”, comentó el presentador, al resaltar la evolución artística de Porcella.

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Yaco lamenta no haber apoyado a Nicola Porcella cuando él lo necesitaba

Yaco Eskenazi también abrió una parte más personal de su amistad con Nicola Porcella y admitió que no logró acompañarlo tanto como hubiera querido durante uno de los momentos más difíciles de su vida. El conductor explicó que, en esa etapa, él también atravesaba circunstancias complicadas, aunque dejó claro que el vínculo entre ambos nunca desapareció.

“Mira, me siento un poco en deuda, porque en el peor momento de él yo pasaba por otra situación, pero nuestra amistad siempre estuvo y hoy celebro su éxito”, señaló.

Pese a la distancia que pudo existir en ese periodo, Eskenazi destacó la transformación profesional de Nicola y valoró el camino que recorrió para rehacer su carrera fuera del país. Según comentó, siempre tuvo confianza en sus capacidades y considera que su presente es resultado de haber sabido empezar de nuevo.

“Él supo reinventarse, levantarse desde cero y nuevamente la vida le sonrió, porque probablemente algo hizo bien. Particularmente, siempre creí en él, porque tiene mucho carisma y es simpático”, agregó.

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Nicola Porcella será el nuevo conductor de 'Esto es Guerra' México

Durante su reciente paso por el Perú, Nicola Porcella anunció uno de los proyectos más importantes de su etapa en México: asumirá la conducción de la versión mexicana de 'Esto es Guerra', el mismo formato que impulsó su carrera y lo convirtió en una figura popular de la televisión peruana.

El actor y conductor contó que recibe esta oportunidad con entusiasmo y destacó lo significativo que resulta para él liderar un programa ligado a sus inicios en la pantalla chica. Según expresó, ponerse al frente del reality representa un nuevo desafío profesional y un paso importante dentro de su crecimiento artístico.

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