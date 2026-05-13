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Christian Domínguez envía carta notarial a Melanie Martínez acusándola de difamar y desprestigiar su imagen: "Me expone al ridículo"

¡No dará su brazo a torcer! Christian Domínguez está decidido a que Melanie Martínez se rectifique en 48 horas. Sin embargo, su expareja se niega a hacerlo porque, asegura, todo lo que dijo es verdad.

Christian Domínguez busca que Melanie Martínez se rectifique de sus afirmaciones.
Christian Domínguez busca que Melanie Martínez se rectifique de sus afirmaciones. | Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Christian Domínguez mantiene firme su postura en el conflicto con Melanie Martínez y ahora le envió una carta notarial para que se rectifique por sus declaraciones públicas. El documento fue difundido en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde Magaly Medina expresó su indignación frente a las acusaciones del cumbiambero contra la madre de su primogénita, Camila Domínguez.

Según el líder de Gran Orquesta Internacional, su exesposa intenta difamarlo y desprestigiar su imagen, exponiéndolo al ridículo con comentarios que califica como falsos o exagerados sobre su pasado, además de acciones sistemáticas en plataformas como TikTok.

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Christian Domínguez envía carta notarial a Melanie Martínez

En el documento legal, Christian Domínguez acusa a Melanie Martínez de emprender una campaña sistemática para dañar su reputación. “Usted ha tomado contacto con mis exparejas y terceras personas con las que no mantengo relación alguna, ni amistosa ni de cualquier índole, ya que el propósito de usted es difamar y desprestigiar mi imagen pública”, se lee en la carta.

El cumbiambero sostiene que su exesposa coordina acciones en redes sociales, especialmente en TikTok, donde realiza transmisiones en vivo con contenidos que lo retratan “de manera maliciosa como un mal padre y una persona carente de principios éticos”. En esos espacios, asegura, ella lo califica de “padre irresponsable” o “ausente”, además de tildarlo de “individuo sin valores”, “mentiroso” y “manipulador”.

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El novio de Karla Tarazona también afirma que la madre de Camila inventa y exagera anécdotas de su pasado personal para cuestionar su capacidad parental y su integridad moral. “Usted ha afirmado públicamente que carezco de valores y que mi conducta pasada demuestra una absoluta falta de responsabilidad, todo ello con el fin de dañar mi persona, exponiéndome al ridículo ante los usuarios de redes sociales y el público en general”, señala el documento, que fue presentado el 8 de mayo y sellado el 11 de ese mes.

Melanie Martínez no se retracta y Magaly Medina cuestiona fuertemente a Christian Domínguez

En diálogo con ‘Magaly TV, la firme’, Melanie aseguró que no se rectificará públicamente porque, según ella, todo lo que ha dicho sobre Domínguez es verdad. “¿Por qué lo voy a hacer si yo no tengo nada que rectificarme? Todo lo que he dicho es cierto”, declaró. Además, recordó que el propio cantante se expuso con escándalos como el del ‘Auto Rana’, episodio que —afirmó la cantante— afectó profundamente a su hija por las burlas recibidas.

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