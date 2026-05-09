Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Karla Tarazona vivió un momento especial en su programa en Radio Panamericana, donde recibió una inesperada sorpresa por adelantado por el Día de la Madre. Su pareja, Christian Domínguez, aprovechó el espacio para dedicarle sentidas palabras y destacó el esfuerzo y amor que ella demuestra diariamente por sus hijos.

“Eres una gran madre y una madre que ha luchado siempre”, expresó el cantante de cumbia emocionado y a punto de llorar. “No haces otra cosa que no sea pensar en tu familia. Espero que algún día puedan admirarme a mí como te admiran a ti. Te amo mucho”, añadió.

Christian Domínguez sorprendió a Karla Tarazona con emotiva dedicatoria

Durante el programa radial en el que trabaja Karla Tarazona, la producción preparó una serie de sorpresas especiales por el Día de la Madre. Una de las más emotivas fue el mensaje de Christian Domínguez, quien decidió expresar públicamente cuánto la admira y resaltar el compromiso que tiene con su familia.

“Tu mundo es trabajar y tu familia, y me encanta estar a tu lado y ver cómo tus hijos te admiran”, comentó el cantante. Sus palabras generaron una inmediata reacción en la presentadora, quien no pudo ocultar su emoción ante las muestras de cariño de su pareja.

Los hijos de Karla Tarazona también le dedicaron conmovedores mensajes

Además del saludo del cumbiambero, los hijos de la conductora también participaron en la sorpresa y aprovecharon para agradecerle por todo el esfuerzo que realiza. Alessandro destacó la fortaleza de la presentadora frente a las dificultades familiares y aseguró sentirse orgulloso de ella. “Nos has demostrado que, a pesar de las dificultades, nunca te bajoneas y sigues adelante. Eres una luchadora y una guerrera”, expresó.

Por su parte, Valentino, el hijo menor de Karla Tarazona y Christian Domínguez, también le dedicó tiernas palabras. “Hoy celebramos el día de la madre con una mujer excepcional y ella es mi madre, una mujer increíble, trabajadora y que amo mucho”, señaló el pequeño.