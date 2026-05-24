Luciana Fuster se defiende tras ola de críticas por su casting de Victoria’s Secret: “¿A quién señala?”

Luciana Fuster fue una de las tres peruanas que participaron en el casting de Victoria's Secret. Foto: Composición LR/Instagram.

Luciana Fuster fue una de las tres peruanas que participaron en el casting de Victoria's Secret. Foto: Composición LR/Instagram.

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La participación de Luciana Fuster en el casting internacional de Victoria’s Secret desató una ola de comentarios en redes sociales. Tras viralizarse imágenes y videos de su pasarela, usuarios comenzaron a debatir sobre su desempeño, al analizar desde su actitud en escena hasta sus movimientos sobre la pasarela e incluso comparándola con otras aspirantes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en TikTok fueron los gestos que realizó durante su caminata. Entre las críticas, una usuaria cuestionó: "Hasta ahora no entiendo a quién señala en todas sus pasarelas". Lejos de ignorar el comentario, la reina de belleza decidió responder de manera directa con una frase que no tardó en generar revuelo: "No lo entenderías".

Luciana Fuster respondiendola a usuaria. Foto: TikTok.

Luciana Fuster responde a críticas tras su pasarela en casting de Victoria's Secret

Luciana Fuster no solo respondió a las críticas por los gestos que realizó en pasarela, sino que continuó interactuando con varios cibernautas sobre su participación en el casting de Victoria’s Secret. Cuando una usuaria cuestionó sus característicos ademanes al escribir: "¿A quién señala?... Me aburren sus señales", la modelo optó por contestar con humor e ironía: "Al infinito".

La exintegrante de 'Esto es guerra' también se pronunció sobre las comparaciones entre representantes peruanas en certámenes y competencias internacionales. Luego de que una seguidora pidiera evitar enfrentamientos entre compatriotas con el mensaje: "No comparen a dos peruanas, se supone que deberíamos apoyarlas a ambas", la modelo agradeció el respaldo.

¿Cómo fue el casting de Luciana Fuster para Victoria’s Secret?

Luciana Fuster dio un nuevo paso en su carrera internacional al participar en el casting presencial de Victoria’s Secret en Nueva York, una de las audiciones más exclusivas de la industria de la moda. La peruana llegó al esperado proceso tras recibir una invitación de la reconocida marca y se presentó frente al jurado con una pasarela marcada por seguridad, actitud y presencia escénica.

En las imágenes se aprecia a la modelo desfilando ante el público y un jurado integrado por importantes figuras del modelaje, entre ellas la supermodelo Gigi Hadid. Antes de su presentación, Fuster ya había mostrado parte del ambiente del evento e incluso compartió la llegada de Hadid, con lo que dejó ver la expectativa que tenía por vivir uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.