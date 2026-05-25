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De soñar con la cocina a triunfar en el tenis: revelan el vínculo desconocido de Ignacio Buse con el chef peruano Gastón Acurio

¡Pudo ser chef! Exponen el impensado vínculo que comparten Ignacio Buse y Gastón Acurio. La madre del tenista peruano se sinceró en una entrevista y dejó en sorpresa a todos.

Ignacio Buse es sobrino de Gastón Acurio. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Ignacio Buse es sobrino de Gastón Acurio. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Ignacio Buse, el joven tenista de 22 años, se consagró recientemente campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer al estadounidense Tommy Paul en la final. Este triunfo no solo marcó su primer título profesional, sino que también lo convirtió en el primer peruano en conquistar un torneo de esta categoría. Su camino hacia el título fue aún más sorprendente al llegar al torneo desde la fase de clasificación, completando una semana inolvidable y dejando una huella imborrable en la historia del deporte nacional.

Más allá de las canchas, el deportista tiene un vínculo inesperado con la gastronomía: es sobrino de Gastón Acurio. Según reveló su madre, María Beatriz Acurio, en un reportaje de Latina, el tenista soñaba con seguir los pasos de su tío y convertirse en chef antes de que el tenis se convirtiera en su verdadera pasión.

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Ignacio Buse soñaba con ser chef y seguir los pasos de su tío Gastón Acurio

Desde pequeño, Ignacio Buse mostró una gran pasión por la gastronomía, inspirada en parte por su tío, el reconocido chef Gastón Acurio. “A él le gustaba mucho la comida hasta el día de hoy, es uno de sus mayores placeres. Entonces, nosotros íbamos a comer por aquí, por allá, por 'Gastón' y él me decía que quería ser chef”, relató María Beatriz en una entrevista telefónica para 'Reporte semanal'.

La cocina parecía ser su primer sueño, un camino que lo acercaba a su familia y a la reconocida tradición culinaria peruana. Sin embargo, la madre de Buse fue honesta al explicarle los sacrificios que implica la vida de un chef.

“Yo le explicaba y le decía ‘tienes que levantar a las 3 o 5 de la mañana, ir al mercado, elegir los insumos, ir a la cocina y preparar todo. Es muy muy sacrificado (...) ahí se le fue quitando el gusto’”, contó. Poco a poco, la idea de ser chef dio paso a otra pasión: el tenis, deporte en el que Ignacio encontró su verdadera vocación y en el que hoy celebra logros históricos para el deporte peruano.

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Gastón Acurio acompaña a Ignacio Buse en su debut en Roland Garros

Tras su histórica victoria en el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse se prepara para enfrentar un nuevo desafío: su debut en el cuadro principal de Roland Garros. El joven tenista peruano, de 22 años, se medirá al ruso Andrey Rublev, número 14 del mundo, en lo que promete ser un encuentro de alto nivel.

Pero Buse no estará solo en esta experiencia; a su lado estará su tío, el reconocido chef Gastón Acurio, quien ocupará un lugar en las gradas para apoyarlo en su primer cuadro principal en París.

“Será muy especial tener a mi tío allí, ya que es la primera vez que me ve directamente jugar en un torneo de Roland Garros”, comentó 'Nacho', visiblemente emocionado.

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