HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Querida influencer peruana se casó con empresario millonario y comparte imágenes de su exclusiva boda

A sus 29 años, la popular creadora de contenido se casó por segunda vez y compartió su alegría con sus seguidores en redes sociales.

La creadora de contenido es famosa por su contenido sobre moda y belleza. Foto: Composición LR/Instagram.
La creadora de contenido es famosa por su contenido sobre moda y belleza. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

La influencer Carolina Braedt contrajo matrimonio el último fin de semana con Javier Millership, su ahora esposo. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió varias imágenes de la exclusiva boda, a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

A sus 29 años, la creadora del blog Fashaddicti se ha consolidado como una de las influencers más populares del Perú gracias al contenido de moda y belleza que comparte en plataformas digitales, donde acumula miles de seguidores y millones de likes. Por su parte, Millership es un empresario de padre británico y madre peruana. Justamente, la familia de su progenitora es propietaria de una mina de oro en provincia.

PUEDES VER: Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió matrimonio en Escocia

lr.pe

Carolina Braedt comparte imágenes inéditas de su boda con Javier Millership

Carolina Braedt mostró a sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la celebración de su boda civil con Javier Millership. Primero, mostró su look nupcial, desde el elegante vestido de tres piezas hasta los zapatos personalizados, confeccionados y bordados con la misma tela del atuendo. También mostró la impresionante torta inspirada en el diseño de su vestido. “Los amo, estuve comodísima toda la noche”, escribió.

La influencer también publicó fotografías junto a su ahora esposo, quien lució un elegante terno para la ocasión. En una de las imágenes más comentadas, ambos aparecen cortando el pastel y ella le deja un poco de crema en el rostro, en un gesto de humor y complicidad.

Además, prometió a sus seguidoras que lanzará un video en el que mostrará más fotos y videos de su matrimonio. “Tengo demasiado que subirles, bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo”, compartió Braedt.

Cabe recordar que es la segunda vez que Carolina Braedt contrajo matrimonio; la primera fue con el francés Anders Partouche.

PUEDES VER: Influencer Carolina Braedt expone chats con Laura Spoya tras polémica por su outfit en Cusco: “¡Me pasé también!”

lr.pe

¿Quién es Javier Millership, esposo de Carolina Braedt?

Javier Millership, dueño de la marca de vodka 14inkas, comercializada en varios países del mundo, es un empresario que le pidió matrimonio a Carolina Braedt en el Reino Unido, en septiembre del año pasado.

El exmodelo creció entre Londres y Nueva York, donde cultivó un gran amor por el arte y los viajes. Además, años atrás mantuvo una relación sentimental con la actriz peruana Alessandra Denegri, más conocida por su papel de 'La chamaquita' en 'Al fondo hay sitio'.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió matrimonio en Escocia

Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió matrimonio en Escocia

LEER MÁS
Curwen sale en defensa de Laura Spoya ante polémica con influencers: “Hay un clasismo y racismo oculto en el Perú”

Curwen sale en defensa de Laura Spoya ante polémica con influencers: “Hay un clasismo y racismo oculto en el Perú”

LEER MÁS
Fernando Díaz explota contra influencers Fashaddicti y Velvet Secret por comentarios a Laura Spoya: “Son una tira de ridículas”

Fernando Díaz explota contra influencers Fashaddicti y Velvet Secret por comentarios a Laura Spoya: “Son una tira de ridículas”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Querido actor peruano hace dura reflexión de vida e impacta al admitir que está esperando la muerte: "Este cuerpo se pudre"

Querido actor peruano hace dura reflexión de vida e impacta al admitir que está esperando la muerte: "Este cuerpo se pudre"

LEER MÁS
Periodista Lorena Álvarez celebra Torneo Apertura de Alianza Lima y lanza picante mensaje a Universitario: "Agradecerle al compadre por Jairo Vélez"

Periodista Lorena Álvarez celebra Torneo Apertura de Alianza Lima y lanza picante mensaje a Universitario: "Agradecerle al compadre por Jairo Vélez"

LEER MÁS
Fan de Gustavo Cerati causa revuelo por su notable parecido con el ícono del rock argentino: "De Temu"

Fan de Gustavo Cerati causa revuelo por su notable parecido con el ícono del rock argentino: "De Temu"

LEER MÁS
Oscar Junior indignado con Municipalidad de Lince por la ubicación del público en aniversario con La Bella Luz: "La población debería estar adelante"

Oscar Junior indignado con Municipalidad de Lince por la ubicación del público en aniversario con La Bella Luz: "La población debería estar adelante"

LEER MÁS
La emotiva respuesta de Natalie Vértiz frente a Gigi Hadid durante casting de Victoria’s Secret: "Estoy muy orgullosa de ser mamá"

La emotiva respuesta de Natalie Vértiz frente a Gigi Hadid durante casting de Victoria’s Secret: "Estoy muy orgullosa de ser mamá"

LEER MÁS
Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

Melcochita y su novia de 22 años sorprenden al ‘casarse’ y sellan su amor con apasionado beso

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025