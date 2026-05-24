Querida influencer peruana se casó con empresario millonario y comparte imágenes de su exclusiva boda

La creadora de contenido es famosa por su contenido sobre moda y belleza. Foto: Composición LR/Instagram.

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La influencer Carolina Braedt contrajo matrimonio el último fin de semana con Javier Millership, su ahora esposo. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió varias imágenes de la exclusiva boda, a la que asistieron familiares y amigos cercanos.

A sus 29 años, la creadora del blog Fashaddicti se ha consolidado como una de las influencers más populares del Perú gracias al contenido de moda y belleza que comparte en plataformas digitales, donde acumula miles de seguidores y millones de likes. Por su parte, Millership es un empresario de padre británico y madre peruana. Justamente, la familia de su progenitora es propietaria de una mina de oro en provincia.

Carolina Braedt comparte imágenes inéditas de su boda con Javier Millership

Carolina Braedt mostró a sus seguidores algunos de los momentos más especiales de la celebración de su boda civil con Javier Millership. Primero, mostró su look nupcial, desde el elegante vestido de tres piezas hasta los zapatos personalizados, confeccionados y bordados con la misma tela del atuendo. También mostró la impresionante torta inspirada en el diseño de su vestido. “Los amo, estuve comodísima toda la noche”, escribió.

La influencer también publicó fotografías junto a su ahora esposo, quien lució un elegante terno para la ocasión. En una de las imágenes más comentadas, ambos aparecen cortando el pastel y ella le deja un poco de crema en el rostro, en un gesto de humor y complicidad.

Además, prometió a sus seguidoras que lanzará un video en el que mostrará más fotos y videos de su matrimonio. “Tengo demasiado que subirles, bebés, todo fue hermoso. Les hice vlog de mi día y mil cosas más. Ténganme paciencia. Las amo”, compartió Braedt.

Cabe recordar que es la segunda vez que Carolina Braedt contrajo matrimonio; la primera fue con el francés Anders Partouche.

¿Quién es Javier Millership, esposo de Carolina Braedt?

Javier Millership, dueño de la marca de vodka 14inkas, comercializada en varios países del mundo, es un empresario que le pidió matrimonio a Carolina Braedt en el Reino Unido, en septiembre del año pasado.

El exmodelo creció entre Londres y Nueva York, donde cultivó un gran amor por el arte y los viajes. Además, años atrás mantuvo una relación sentimental con la actriz peruana Alessandra Denegri, más conocida por su papel de 'La chamaquita' en 'Al fondo hay sitio'.