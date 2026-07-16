Perú aplicará sobretasa a tubos de acero de China durante cinco años tras decisión de Indecopi

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Las importaciones de tubos de acero provenientes de China, utilizados en la fabricación de estructuras metálicas para los sectores construcción e industria, deberán pagar una sobretasa durante los próximos cinco años. La medida fue dispuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en primera instancia administrativa, tras concluir que ocho empresas chinas comercializaron estos productos en el mercado peruano a precios inferiores a su valor normal.

La decisión se publica luego de que empresas exportadoras chinas manifestaran reparos al desarrollo de la investigación. Como informó previamente La República, representantes de las compañías investigadas cuestionaron la metodología utilizada por el Indecopi para calcular el denominado "valor normal" del producto, uno de los parámetros empleados para establecer si existió dumping.

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Según los exportadores, durante el procedimiento la autoridad modificó el método utilizado para realizar ese cálculo, lo que, a su juicio, habría influido en los márgenes obtenidos durante la investigación. Las empresas también señalaron que ese cambio afectaba la predictibilidad del proceso.

En la resolución emitida, el Indecopi indica que evaluó la información y las pruebas presentadas por las empresas exportadoras que participaron en la investigación antes de emitir su decisión. Con base en ese análisis, concluyó que existían elementos suficientes para acreditar la práctica de dumping y aplicar derechos antidumping definitivos.

La Comisión también precisó que los exportadores que colaboraron con el procedimiento entregaron la información requerida para el análisis técnico. En el caso de las empresas que no participaron en la investigación, se estableció un derecho antidumping residual.

Indecopi detectó márgenes de dumping de hasta 32,1% en empresas exportadoras de China

Tras evaluar la información recopilada durante el procedimiento, el Indecopi concluyó que la empresa Jinzhuoyi y otras siete compañías pertenecientes a los grupos Derun, Baolai y Youfa exportaron tubos de acero laminados en caliente al Perú con márgenes de dumping de 8,3%, 15,7%, 25% y 32,1%, respectivamente.

La resolución explica que dichos porcentajes superan el margen mínimo previsto en el Acuerdo Antidumping de la OMC, por lo que la autoridad consideró que existían fundamentos para imponer una medida correctiva.

El procedimiento fue iniciado a solicitud de empresas peruanas fabricantes de tubos de acero, que presentaron información sobre el impacto que las importaciones procedentes de China venían generando en la producción nacional. Durante la investigación, el Indecopi evaluó la documentación remitida tanto por los productores nacionales como por las empresas exportadoras que participaron en el proceso.

Importaciones crecieron casi 95% y la autoridad identificó efectos en la industria peruana

Uno de los principales aspectos evaluados por la Comisión fue la evolución de las importaciones de tubos de acero laminados en caliente entre enero de 2021 y junio de 2024. Durante ese periodo, los envíos desde China crecieron 94,7% y, según Indecopi, ingresaron al país a precios inferiores a su valor normal, lo que afectó a la industria nacional.

La investigación concluyó que esta situación redujo hasta en 16,5% los precios de venta de los fabricantes peruanos y deterioró indicadores como su participación de mercado y rentabilidad. Con esos elementos, la Comisión determinó que existía un daño importante para la producción nacional y dispuso la aplicación de una sobretasa a las importaciones comprendidas en la medida por los próximos cinco años.