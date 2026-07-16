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¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

Macarena Gastaldo aceptó rectificar sus declaraciones sobre un supuesto acercamiento de Christian Cueva y aclaró que la llamada que mencionó no existió, tras el pedido formal del futbolista.

Christian Cueva asegura que busca darle tranquilidad a su entorno familiar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Christian Cueva asegura que busca darle tranquilidad a su entorno familiar. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Macarena Gastaldo dio un giro a sus declaraciones sobre Christian Cueva y confirmó que se retracta de las afirmaciones que había realizado en 'Amor y fuego'. La modelo argentina había señalado que el futbolista de Sport Boys habría intentado comunicarse con ella pese a que mantiene una relación con Pamela Franco, pero después reconoció que ese contacto nunca ocurrió.

El cambio de versión se produjo después de que el popular Aladino enviara una carta notarial para solicitar una rectificación pública. Su defensa legal informó que recibió una respuesta formal de la exchica reality, quien aceptó corregir sus comentarios y señaló que no buscaba afectar el honor del deportista.

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Macarena Gastaldo admite que Christian Cueva no la buscó

La rectificación de Macarena Gastaldo fue comunicada por la abogada de Christian Cueva durante una entrevista en Atenas Televisión. La representante legal del futbolista explicó que la modelo respondió al documento enviado y dejó constancia de que la supuesta comunicación entre ambos no existió.

“Y sí, hemos recibido esa carta donde la señorita se rectifica y dice que esa llamada no ha existido, que todo es falso y que no quiere dañar el honor del señor Christian”, manifestó la abogada del jugador.

Por su parte, Christian Cueva indicó que la aclaración pudo haberse realizado en el mismo espacio televisivo donde surgieron los comentarios iniciales. Sin embargo, aseguró que su intención era cerrar el conflicto y evitar que el tema continuara generando controversia.

“Lo bueno hubiera sido que lo haga por los medios donde también lo dijo, pero tampoco queremos perder el tiempo, lo único que queremos es que mi entorno esté tranquilo”, expresó el futbolista.

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¿Qué había dicho Macarena Gastaldo sobre Christian Cueva?

Antes de su rectificación, Macarena Gastaldo había comentado en 'Amor y fuego' que Christian Cueva habría intentado acercarse a ella mediante un amigo. La modelo brindó esas declaraciones luego de coincidir con Pamela López en un conocido pódcast.

Durante la entrevista televisiva, los conductores le consultaron sobre una información que señalaba que el futbolista habría intentado llamarla. Ante la pregunta, la exintegrante de 'Combate' respondió que el supuesto acercamiento habría ocurrido “hace un tiempito”, aproximadamente un mes antes.

“Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, declaró la modelo cuando fue consultada sobre el tema.

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