Espectáculos

Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió la mano en Escocia

Tras dos compromisos fallidos, la influencer Carolina Braedt le dio el "sí, acepto" en una idílica pedida de mano al empresario Javier Millership, hijo de una familia con negocios en la minería.

Carolina Braedt y Javier Millership iniciaron su relación en 2024.
Carolina Braedt y Javier Millership iniciaron su relación en 2024.

Carolina Braedt vuelve a apostar por el amor. La influencer peruana confirmó su compromiso con el acaudalado empresario Javier Millership, en una pedida de mano idílica realizada en Escocia. La noticia fue compartida este 24 de septiembre por ella misma a través de redes sociales, con una imagen de un anillo de diamante y un mensaje breve pero contundente: "Forever".

Este nuevo capítulo llega tras dos compromisos fallidos, incluyendo una ruptura especialmente polémica con el empresario francés Anders Partouche a inicios de 2024. Luego de ese episodio, Carolina Braedt conoció a Javier Millership, heredero de una familia vinculada a negocios mineros, a mediados de ese mismo año. Desde entonces, la relación ha evolucionado con discreción, y hoy ambos se preparan para dar el siguiente paso: el compromiso oficial que los acerca al altar.

Carolina Braedt y Javier Millership se comprometen

La pedida de mano de Carolina Braedt y Javier Millership se realizó en un entorno natural en Escocia, lejos de los focos limeños y del circuito de farándula. Millership, empresario de ascendencia británica y peruana, eligió un paisaje sobrio para hacer la propuesta. La publicación de Braedt, sin texto adicional más allá del anillo y la palabra "Forever", confirmó el compromiso sin necesidad de declaraciones.

Millership es socio impulsor de la marca de vodka peruano 14 Inkas, elaborada con papas andinas, y mantiene un perfil empresarial con proyección internacional. Además, es hijo de la familia Arias, dueños de la minera La Poderosa, y es el segundo de tres hermanos, entre ellos Alejandro y Mateo Millership.

Rupturas anteriores de Carolina Braedt y una denuncia pública

Antes de su compromiso con Millership, Braedt estuvo casada con Bruno Vega, con quien compartía negocios y proyectos. La separación se dio en 2023, tras más de una década juntos, y significó también el cierre de emprendimientos conjuntos como marcas de ropa, cafeterías y un hotel boutique. Poco después, inició una relación con Anders Partouche, empresario francés con quien también se comprometió.

La relación con Partouche terminó en febrero de 2024, en medio de una denuncia pública por hostigamiento físico y digital. Braedt relató que vivió episodios de acoso y encierro, y que tuvo que pedir ayuda policial para recuperar su espacio personal. Además, reconoció que la relación comenzó mientras aún estaba casada. Partouche negó los señalamientos y la acusó de ejercer violencia física, en una respuesta que escaló el conflicto mediático. Desde entonces, Braedt ha mantenido silencio sobre el tema y ha enfocado su contenido en proyectos personales y viajes.

