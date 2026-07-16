Familiares de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán piden a las autoridades intensificar la búsqueda. Los rescatistas hallaron carpas, pero no hay rastro de los alpinistas. | Composición LR

Familiares de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán piden a las autoridades intensificar la búsqueda. Los rescatistas hallaron carpas, pero no hay rastro de los alpinistas. | Composición LR

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Los familiares de los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán solicitaron a las autoridades intensificar las labores de búsqueda, mientras continúan las operaciones para ubicarlos en una de las zonas más peligrosas de la montaña más alta del Perú. Aunque los equipos de rescate encontraron las carpas que pertenecían a los andinistas, hasta el momento no existe rastro de su paradero.

Los desaparecidos fueron identificados como Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán, quienes realizaban una expedición hacia la cumbre sur del Huascarán. Su desaparición mantiene en alerta a rescatistas y familiares, que esperan encontrarlos con vida pese a las extremas condiciones climáticas.

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Hallan las carpas de los andinistas desaparecidos

Tras más de 48 horas de búsqueda, rescatistas localizaron las carpas y parte del equipo que los andinistas dejaron en el campamento 1 antes de continuar el ascenso. Sin embargo, no encontraron indicios sobre el paradero de los tres montañistas.

Según informaron sus familiares, esta situación era previsible debido a que los alpinistas suelen dejar gran parte de su equipamiento para reducir el peso durante el ascenso. Presuntamente, solo llevaban consigo una casaca de abrigo y una bolsa de dormir.

La preocupación aumenta con el paso de las horas, ya que permanecen expuestos a temperaturas bajo cero y sin acceso a alimentos ni otros implementos esenciales para sobrevivir.

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Cuatro equipos de rescate y helicópteros participan en las labores

Las operaciones de búsqueda continúan con cuatro equipos especializados del Grupo de Rescate Andino y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes recorren la zona de alta montaña para ubicar a los desaparecidos.

Además, el Ministerio del Interior dispuso el envío de un helicóptero policial para apoyar las labores, mientras que familiares indicaron que también participan dos helicópteros y ocho comandos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), junto a más de 40 rescatistas desplegados en la zona.

Porfirio Cacha, integrante del Grupo de Rescate Andino, explicó que una de las principales hipótesis es que los montañistas se hayan desorientado durante el descenso luego de alcanzar la cima, debido a la escasa visibilidad provocada por la oscuridad.

Por su parte, Erick Albino, presidente de Socorro Andino Peruano, advirtió que el Huascarán registra temperaturas extremadamente bajas, lo que hace urgente localizar a los tres montañistas.

Última comunicación alertó que habían perdido el rumbo

Antes de desaparecer, Alejandro Ugarte logró comunicarse con su pareja para advertir que él y sus compañeros habían perdido la ruta durante la expedición. En esa conversación pidió que se enviaran drones y helicópteros para facilitar su ubicación.

Los familiares de los tres andinistas reiteraron su llamado a las autoridades y a la ciudadanía para continuar apoyando las labores de búsqueda, con la esperanza de encontrarlos con vida en las próximas horas.