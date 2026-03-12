Rosángela Espinoza atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional. A través de su cuenta de Instagram la modelo sorprendió al anunciar la compra de su segundo departamento, esta vez con una agradable vista al mar. Para festejarlo compartió una serie de fotografías con sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por el logro.

En las imágenes subidas por la popular ‘Rous’ se le aprecia posando y sosteniendo muy orgullosa las llaves de su nuevo y moderno inmueble. Además, optó por acompañar la gran celebración cargando una botella de champagne y al lado de su fiel mascota Bonita, una perrita de raza Boyero de Berna.

Rosángela posa junto a las llaves de su nuevo departamento. Foto: Instagram

Rosángela Espinoza celebra la compra de su nuevo departamento con vista al mar

Espinoza, quien lleva años siendo parte del medio como una de las caras más reconocidas de los realities de competencia, en el 2022 compró su primer departamento en Barranco en su cumpleaños número 33. Cuatro años después la modelo muestra con entusiasmo un nuevo logro en su vida personal a través de la adquisición de su segunda casa frente al mar.

“¿Dónde celebramos? Agradecida mucho con Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, indicó en la descripción de su post que rápidamente alcanzó más de 10 mil likes y cientos de comentarios de felicitaciones, entre ellos, de algunas figuras del medio y compañeros de reality.

Cabe recordar que Rosángela también cuenta con una carrera universitaria, pues estudió marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y egresó de dicha casa de estudios en 2021, por lo que ha podido equiparar su carrera artística y profesional para alcanzar sus metas.

Amigos y compañeros felicitan a Rosángela

Tras compartir la noticia de su nuevo inmueble, compañeros y amigos del ámbito local expresaron sus mejores deseos por medio de mensajes. Entre ellos se pudo encontrar a Raúl Carpena, integrante de ‘Esto es Guerra’ y el popular ‘Zumba’. “Felicidades mi Rochita Dios bendiga tu nuevo hogar”, “Felicidades bella”, escribieron respectivamente.