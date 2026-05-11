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Christian Cueva habla por primera vez sobre polémica foto con Rosangela Espinoza en cuarto de un hotel: “Asumo mis errores”

Futbolista Christian Cueva aclaró en ‘Amor y fuego’ si la chica reality, Rosangela Espinoza, se involucró en su matrimonio con Pamela López.

Christian Cueva y Rosangela Espinoza fueron captados juntos en 2024. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
Christian Cueva y Rosangela Espinoza fueron captados juntos en 2024. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
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En agosto de 2024 se viralizó una comprometedora fotografía en la que aparecían Christian Cueva y Rosangela Espinoza recostados en la cama de una habitación de hotel en Orlando, Estados Unidos. Ambos lucían muy sonrientes, dejando entrever la confianza que existía entre ellos. Incluso, la modelo llevaba puesta la camiseta del futbolista, quien entonces jugaba en el Sao Paulo de Brasil.

Sin embargo, ni la integrante de 'Esto es guerra' ni Aladino, quien sigue casado con Pamela López, dieron explicaciones sobre la polémica imagen y optaron por guardar silencio durante todo este tiempo. Pero eso cambió en 'Amor y fuego', cuando Rodrigo Gonzales 'Peluchín' lo tuvo al frente y le consultó sobre el tema, a lo que el futbolista se sinceró y calificó a la modelo como un «error» en su vida.

PUEDES VER: Abogada de Christian Cueva lo interrumpe en vivo y le pide callar sobre agresiones a Pamela López: “Es parte de un proceso legal”

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Christian Cueva tilda de “error” a Rosangela Espinoza

Tras ser consultado sobre la polémica foto con Rosangela Espinoza en la cama de un hotel, Christian Cueva calificó el episodio como un «error», aunque evitó mencionar directamente a la chica reality, pues aseguró que no quería referirse a terceras personas. “Vuelvo a decirte. Yo mis errores o mis malas decisiones los asumo y creo yo que de terceras personas no voy a hablar”, señaló el futbolista del Juan Pablo II de la liga peruana.

Ante ello, Gigi Mitre le consultó si la influencer y modelo se involucró con él sabiendo que estaba casado con Pamela López. Sin embargo, Cueva evitó responder de manera directa y solo atinó a admitir que tomó una mala decisión. “Yo asumo mis malas decisiones, y hablo en general”, reveló.

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Christian Cueva revela que agredió en más de una oportunidad a Pamela López

Durante otra parte de la entrevista en 'Amor y fuego', Christian Cueva admitió que agredió en más de una oportunidad a su todavía esposa Pamela López, tal como ella denunció públicamente en su momento.

Sin embargo, cuando quiso extenderse sobre el tema, su abogada, Medaly Barrientos, quien permaneció a su lado durante todo el programa, lo interrumpió y le pidió que no declarara más porque ese asunto se encuentra en “proceso legal”, situación que terminó por incomodar a la conductora Gigi Mitre.

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