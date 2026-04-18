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Rosángela Espinoza enfrenta a Pancho Rodríguez en ‘Esto es guerra’ y asegura que ella no le hizo caso: “Un hombre despechado”

En un nuevo enfrentamiento en 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez protagonizaron una acalorada discusión, acusándose mutuamente sobre su pasado y sentimientos.

Durante el programa, Rosángela minimizó las quejas de Pancho, sugiriendo que su actitud se debe a una "obsesión". Fotos: América TV
Durante el programa, Rosángela minimizó las quejas de Pancho, sugiriendo que su actitud se debe a una "obsesión". Fotos: América TV | Fotos: América TV

Los enfrentamientos entre los ‘combatientes’ y ‘guerreros’ no parecen tener fin. Tras la pelea entre Karen Dejo y Allison Pastor, se registró un nuevo cruce en ‘Esto es guerra’. Esta vez, los protagonistas fueron Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez, quienes han discrepado en más de una ocasión dentro y fuera del programa. El viernes 17 de abril, ambos intercambiaron duras palabras.

En la más reciente emisión de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez pidió el micrófono para expresar su queja contra Rosángela Espinoza. La popular ‘Chica selfie’ aprovechó la ocasión para lanzar serias acusaciones contra el capitán de los ‘combatientes’. Como era de esperarse, el chileno no se quedó callado.

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Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez se dicen de todo

La competidora de los ‘Guerreros’ minimizó la queja de Rodríguez y aseguró que todo se trata de una treta para llamar su atención, ya que años atrás se habría negado a salir con él. “Yo no entiendo, Pancho, qué te está pasando últimamente. Algo pasa en ti que tienes algo contra mí, solamente conmigo. No sé si te gusto o es una obsesión. Como yo no te hice caso, te ‘chotié’, allí (ven) un hombre despechado”, sostuvo Rosángela Espinoza, generando las risas y burlas de sus compañeros.

“¡Eso es confirmado! ¡Eso es confirmado!”, dijo rápidamente Katia Palma. “Así actúa un hombre despechado”, añadió Espinoza. Segundos después, Pancho Rodríguez se defendió y aseguró que fue ella quien estaba interesada en compartir momentos con él. “Tengo los cinco mensajes que me escribías (diciendo) ‘Pancho, enséñame a jugar pádel’ y yo no te respondía”, mencionó el chileno.

Rosángela Espinoza no se quedó callada e indicó que hace cinco o seis años, Pancho Rodríguez quiso tener un romance con ella. “Yo nunca te hice caso y lo sabes”, continuó la ‘guerrera’. “Pero hace cinco o seis años yo tenía enamorada y tú estabas grabando TikTok con ‘Pato’ y él te choteaba”, replicó.

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Katia Palma interrumpió a Rodríguez para asegurar que en esos tiempos, Pancho pedía a la producción realizar escenas de besos con Rous. “Tenemos las pruebas”, dijo la conductora antes de emitir las escenas románticas entre los chicos reality. “Chicos, no es inteligencia artificial. Eso pasó de verdad”, añadió Mathías Brivio al ver las imágenes.


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