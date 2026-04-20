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¡Más enamorado que nunca! Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo y desata furor al bailar con ella en pleno concierto en Brooklyn

El cantante español de 57 años y Stephanie Cayo reafirmaron su romance con un apasionado beso y un baile que evidenció el especial momento que atraviesan como pareja.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan momento romántico en concierto. Foto: composición LR/Instagram
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan momento romántico en concierto. Foto: composición LR/Instagram

El cantante español Alejandro Sanz protagonizó un romántico momento junto a la actriz peruana Stephanie Cayo durante su reciente concierto en Nueva York. En pleno show, el artista no solo la invitó a subir al escenario, sino que bailaron juntos y sellaron la escena con un beso frente a miles de asistentes al reafirmar su romance.

“Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”, escribió el cantante en sus redes sociales tras el espectáculo en el Barclays Center de Brooklyn. La presencia de la modelo en sus presentaciones y los gestos públicos de cariño emocionaron a sus seguidores, quienes los felicitaron por el momento especial que atraviesan en su relación.

PUEDES VER: Alejandro Sanz publica su primera foto junto a Stephanie Cayo y le dedica amoroso mensaje en su cumpleaños: "Brillas como nadie"

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Stephanie Cayo y Alejandro Sanz protagonizan momento romántico con beso y baile en concierto

El emotivo episodio ocurrió durante la presentación del intérprete de ‘Corazón partío’, como parte de su gira mundial. Frente a miles de personas, el cantante y Stephanie Cayo protagonizaron un baile muy cercano que dejó en evidencia su complicidad, para luego sellar el momento con un apasionado beso, días después de haber celebrado juntos el cumpleaños de la modelo.

Posteriormente, el artista de 57 años compartió en su cuenta de Instagram un video junto a fotografías del concierto, donde expresó su conexión con la ciudad: “Brooklyn es de los segundos. Aquí las calles no te miran, te atraviesan… y uno entiende que los sueños no duermen, solo cambian de escenario”.

PUEDES VER: Stephanie Cayo: la serie 'Doc' llegó en un momento de "soledad necesaria", su relación con Alejandro Sanz y más confesiones

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Alejandro Sanz sorprendió a Stephanie Cayo por su cumpleaños

Días antes de que Stephanie Cayo cumpliera 38 años, el cantante la sorprendió con una íntima celebración junto a amigos cercanos. El artista compartió imágenes del festejo, donde ambos disfrutan de momentos cotidianos, como cocinar una paella y compartir con invitados como Yotuel Romero y Beatriz Luengo.

“Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre, feliz vuelta al sol, Stephanie”, escribió el cantante en una dedicatoria compartida en sus redes sociales que la actriz no tardó en responder. A través de sus historias de Instagram, ella replicó el mensaje: “Debe ser porque estás aquí derribando murallas… riéndonos en el camino”.

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