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Stephanie Cayo no oculta lo que siente por Alejandro Sanz. En un reciente evento internacional, la actriz peruana confesó por primera vez que está enamorada del cantautor español, quien le lleva 20 años, pero ha sabido conquistar su corazón más allá de esa diferencia generacional. La revelación marcó un hito en su vida personal, pues hasta ahora había mantenido en reserva ante la prensa los detalles de su relación.

El anuncio de la menor de las hermanas Cayo llegó poco después de su escapada romántica a Cusco junto al intérprete de 'A la primera persona', quien más adelante fue señalado de haberla engañado con una colombiana. Allí, ambos disfrutaron de lugares como Machu Picchu y participaron en la boda secreta de su gran amigo Bruno Ascenzo con Adrián Bello, un gesto que reforzó la cercanía de la pareja y dejó en claro que su vínculo atraviesa un momento especial.

Stephanie Cayo confiesa que está enamorada de Alejandro Sanz

La confesión de Stephanie Cayo se produjo durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México, donde no solo destacó como presentadora de una de las categorías, sino también por su llamativo vestido amarillo, diseñado por la colombiana Silvia Tcherassi. En medio de la red carpet, la actriz de 38 años fue consultada sobre el éxito de la serie mexicana de Netflix 'DOC' y, de manera inevitable, sobre su relación con Alejandro Sanz.

Una periodista se animó a preguntarle directamente cómo se encontraba con el cantante español, a lo que Stephanie respondió con amabilidad: 'Muy bien'. Sin embargo, el momento más revelador llegó después, cuando la comunicadora le consultó si estaba enamorada. La peruana lo confirmó con un gesto afirmativo y una amplia sonrisa, dejando en evidencia la solidez de su vínculo con Sanz.

PUEDES VER: Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

Alejandro Sanz en rumor de supuesto engaño a Stephanie Cayo con colombiana

De acuerdo con un periodista argentino, Alejandro Sanz supuestamente engañaba a Stephanie Cayo con una mujer colombiana. La afirmación del hombre de prensa no pasó desapercibida para Fiorella Cayo, quien cuestionó con dureza esas declaraciones y salió en defensa del vínculo de su hermana menor con el intérprete de 'Corazón partío'.

'Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente, los que conocen a Alejandro puede ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views. Lamentable por ti. Felizmente, Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá en el tuyo', confrontó públicamente.