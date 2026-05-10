HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Stephanie Cayo confiesa por primera vez que está muy enamorada de Alejandro Sanz tras rumores de infidelidad con colombiana

La actriz peruana Stephanie Cayo ignora los rumores de una supuesta infidelidad de Alejandro Sanz con colombiana. En evento internacional, abrió su corazón sobre sus sentimientos hacia el español.

Stpehanie Cayo habló sobre Alejandro Sanz en lo Premios Platino 2026.
Stpehanie Cayo habló sobre Alejandro Sanz en lo Premios Platino 2026. | Foto: composición LR/Intagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Stephanie Cayo no oculta lo que siente por Alejandro Sanz. En un reciente evento internacional, la actriz peruana confesó por primera vez que está enamorada del cantautor español, quien le lleva 20 años, pero ha sabido conquistar su corazón más allá de esa diferencia generacional. La revelación marcó un hito en su vida personal, pues hasta ahora había mantenido en reserva ante la prensa los detalles de su relación.

El anuncio de la menor de las hermanas Cayo llegó poco después de su escapada romántica a Cusco junto al intérprete de 'A la primera persona', quien más adelante fue señalado de haberla engañado con una colombiana. Allí, ambos disfrutaron de lugares como Machu Picchu y participaron en la boda secreta de su gran amigo Bruno Ascenzo con Adrián Bello, un gesto que reforzó la cercanía de la pareja y dejó en claro que su vínculo atraviesa un momento especial.

PUEDES VER: Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino que aseguró que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: "Lamentable"

lr.pe

Stephanie Cayo confiesa que está enamorada de Alejandro Sanz

La confesión de Stephanie Cayo se produjo durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México, donde no solo destacó como presentadora de una de las categorías, sino también por su llamativo vestido amarillo, diseñado por la colombiana Silvia Tcherassi. En medio de la red carpet, la actriz de 38 años fue consultada sobre el éxito de la serie mexicana de Netflix 'DOC' y, de manera inevitable, sobre su relación con Alejandro Sanz.

Una periodista se animó a preguntarle directamente cómo se encontraba con el cantante español, a lo que Stephanie respondió con amabilidad: 'Muy bien'. Sin embargo, el momento más revelador llegó después, cuando la comunicadora le consultó si estaba enamorada. La peruana lo confirmó con un gesto afirmativo y una amplia sonrisa, dejando en evidencia la solidez de su vínculo con Sanz.

PUEDES VER: Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

lr.pe

Alejandro Sanz en rumor de supuesto engaño a Stephanie Cayo con colombiana

De acuerdo con un periodista argentino, Alejandro Sanz supuestamente engañaba a Stephanie Cayo con una mujer colombiana. La afirmación del hombre de prensa no pasó desapercibida para Fiorella Cayo, quien cuestionó con dureza esas declaraciones y salió en defensa del vínculo de su hermana menor con el intérprete de 'Corazón partío'.

'Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente, los que conocen a Alejandro puede ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views. Lamentable por ti. Felizmente, Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá en el tuyo', confrontó públicamente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino que aseguró que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: "Lamentable"

Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino que aseguró que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana: "Lamentable"

LEER MÁS
Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

LEER MÁS
Alejandro Sanz queda fascinado con Machu Picchu en su viaje con Stephanie Cayo: "La mayor bendición"

Alejandro Sanz queda fascinado con Machu Picchu en su viaje con Stephanie Cayo: "La mayor bendición"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo de Pamela López y Christian Cueva le hace conmovedora petición a su madre: "Vente, por favor, mamá"

Hijo de Pamela López y Christian Cueva le hace conmovedora petición a su madre: "Vente, por favor, mamá"

LEER MÁS
Kike Suero sorprende al anunciar radical decisión tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú': "Me ha hecho reflexionar"

Kike Suero sorprende al anunciar radical decisión tras muertes de Manolo Rojas y 'Pompinchú': "Me ha hecho reflexionar"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli, expareja de Milett Figueroa, confirma su relación con Rossana Almeyda y la llena de elogios: “Es una mujer divina que me hace mucho bien”

Marcelo Tinelli, expareja de Milett Figueroa, confirma su relación con Rossana Almeyda y la llena de elogios: “Es una mujer divina que me hace mucho bien”

LEER MÁS
Actriz Celine Aguirre fue eliminada de ‘La granja VIP’ y estalla contra Pablo Heredia: “Es manipulador, es el peor de todos”

Actriz Celine Aguirre fue eliminada de ‘La granja VIP’ y estalla contra Pablo Heredia: “Es manipulador, es el peor de todos”

LEER MÁS
Kiara Lozano denuncia grabaciones indebidas durante concierto de Corazón Serrano: "Celulares apuntándome..."

Kiara Lozano denuncia grabaciones indebidas durante concierto de Corazón Serrano: "Celulares apuntándome..."

LEER MÁS
Actriz Celine Aguirre genera repudio en redes por insulto contra Pati Lorena en ‘La granja VIP Perú’: “¡Qué grosera!”

Actriz Celine Aguirre genera repudio en redes por insulto contra Pati Lorena en ‘La granja VIP Perú’: “¡Qué grosera!”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025