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Alejandro Sanz se luce junto a Stephanie Cayo en la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en Cusco

El cantautor español Alejandro Sanz captó la atención al aparecer en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello acompañando a la actriz Stephanie Cayo, quien no dudó en cantarle a la feliz pareja.

La boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello se celebró el sábado 25 de abril
La boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello se celebró el sábado 25 de abril | Foto: composición LR/Instagram
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¡Alejandro Sanz sí estuvo presente en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello! El sábado 25 de abril, los artistas peruanos celebraron su unión en una ceremonia íntima realizada en Cusco, rodeados de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados más comentados destacó la actriz Stephanie Cayo, quien previamente había sido vista recorriendo atractivos turísticos de la región junto al reconocido cantautor español, lo que alimentó las especulaciones sobre la presencia del intérprete de 'Corazón partío' en el evento.

La expectativa se confirmó cuando videos difundidos en redes sociales mostraron a Sanz abrazando a los flamantes esposos. Las imágenes, compartidas por figuras como la drag queen Xanaxtasia, despejaron cualquier duda y convirtieron la aparición del cantante en un momento destacado de la celebración.

PUEDES VER: Wedding planner de Bruno Ascenzo y Adrián Bello lo cuenta todo sobre la boda de los artistas en Cusco: "Hace un año nos contactaron"

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Alejandro Sanz acompaña a Stephanie Cayo en boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Desde que oficializó su relación con Stephanie Cayo durante su última gira por Latinoamérica, Alejandro Sanz ha mostrado constantemente la felicidad que vive junto a la actriz peruana. En esta ocasión, su presencia resultó significativa al acompañarla en un evento especial: la boda de su gran amigo Bruno Ascenzo, quien tras 13 años de relación unió su vida a la de Adrián Bello.

El momento estuvo marcado por gestos de afecto. Ascenzo, reconocido actor y productor, no dudó en abrazar a la menor de las hermanas Cayo al verla entre los invitados y, acto seguido, se dirigió con cariño hacia Alejandro Sanz, con quien compartió un cálido saludo. La escena fue registrada por Xanaxtasia y difundida en Instagram.

PUEDES VER: Revelan románticos videos de la boda secreta de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Valle Sagrado de Cusco

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Stephanie Cayo canta para Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Más allá de su papel como invitada, Stephanie Cayo sorprendió a los presentes al dedicarle a los novios un tema musical. Con su reconocida voz, interpretó una emotiva versión del clásico 'Sabor a mí', logrando cautivar a todos los asistentes. Poco después, Adrián Bello se unió a ella en el escenario y, además de cantar a dúo, se animó a ofrecer una presentación en solitario que reforzó el carácter artístico de la celebración.

Aunque no se sabe si Alejandro Sanz decidió participar con alguna interpretación, su sola presencia en la ceremonia íntima de Cusco fue suficiente para que muchos seguidores destacaran la fortaleza de su vínculo con Stephanie. El hecho de acompañarla en un momento tan especial ante familiares y amigos reafirmó la cercanía de la pareja y convirtió la boda en un evento aún más viral.

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