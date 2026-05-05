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Fiorella Cayo salió en defensa de su hermana, Stephanie Cayo, luego de que el periodista argentino Javier Ceriani difundiera una versión que apuntaba a una supuesta infidelidad por parte de Alejandro Sanz. El comentario generó controversia inmediata en redes sociales y reavivó especulaciones en torno al vínculo entre la actriz peruana y el cantante español.

El tema escaló rápidamente en plataformas digitales, donde seguidores y detractores de la artista nacional reaccionaron a las declaraciones cruzadas. La situación puso nuevamente bajo el foco mediático a Fiorella Cayo, quien decidió responder de manera directa a las afirmaciones difundidas en el espacio de espectáculos.

Fiorella Cayo sale en defensa de su hermana Stephanie y Alejandro Sanz

En medio de la polémica, Fiorella Cayo utilizó sus redes para cuestionar con firmeza las declaraciones del conductor argentino, a quien acusó de difundir información sin sustento. La actriz mostró su respaldo tanto a su hermana Stephanie Cayo como a Alejandro Sanz, rechazando la versión que hablaba de una supuesta "amante colombiana".

En su respuesta, la artista expresó: “Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente los que conocen a Alejandro puede ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views. Lamentable por ti. Felizmente Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá el tuyo”, dejando en claro su molestia por la difusión del rumor.

Usuarios critican a Fiorella Cayo

Tras la publicación de la cantante, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos que cuestionaron su reacción y su cercanía con el entorno del cantante. La conversación se trasladó rápidamente a plataformas digitales, donde el debate se intensificó con opiniones divididas sobre la situación.

Entre los mensajes difundidos por usuarios se leyeron frases como “¡Qué ingenua! ¿Porque viste dos veces a Alejandro dices que lo conoces? Crees que tu hermana va a ser la excepción a la regla de Alejandro que a todas llena de flores y las ama con locura y pasión y a todas las engaña y las deja cuando ya hay otra en la puerta” y “qué risa, pobre tu hermana que no sabe dónde se metió... lo bueno es que tiene hermanas que la consolarán. Alejandro con esa carita de bueno y dulce es un ser demasiado oscurito cuando nadie lo ve”, según el informe difundido por 'Amor y fuego'.