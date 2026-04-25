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Alejandro Sanz queda fascinado con Machu Picchu en su viaje con Stephanie Cayo: "La mayor bendición"

El cantante español compartió su emoción tras visitar la ciudadela inca con Stephanie Cayo. Sin embargo, la visita de la pareja en Cusco estaría ligada a una boda en el Valle Sagrado.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutaron de su viaje en Cusco. Foto: composición LR/Instagram
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutaron de su viaje en Cusco. Foto: composición LR/Instagram
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Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su reciente visita a Machu Picchu junto a su pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo. A través de sus redes sociales, el cantante español expresó su admiración por la maravilla del mundo.

“Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”, escribió el intérprete en una historia de Instagram, acompañando una fotografía en la que aparece junto a la menor de las hermanas Cayo.

PUEDES VER: El beso de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo que desató furor en redes

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Alejandro Sanz recorre Machu Picchu con Stephanie Cayo y queda maravillado

La visita de Alejandro Sanz a Machu Picchu se dio durante una pausa de su gira internacional ‘¿Y ahora qué?’, la misma que lo llevó a presentarse en Lima semanas atrás. El artista no dudó en aprovechar su estadía para conocer la histórica ciudadela inca en compañía de la actriz de 38 años, con quien recientemente hizo pública su relación.

Durante su recorrido, el cantante también dejó un mensaje en el libro de visitas del santuario histórico: “Una de las experiencias que te hacen mejor persona”. Por su parte, la protagonista de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ también compartió un gesto significativo al escribir la frase en quechua “tupananchiskama”, que significa “hasta que nos volvamos a encontrar”.

Alejandro Sanz

Mensaje de Alejandro Sanz. Foto: Instagram

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Stephanie Cayo y Alejandro Sanz estarían en Cusco como invitados a una exclusiva boda

La presencia de la pareja en Cusco no solo estaría relacionada con el turismo. Tras su visita a Machu Picchu, ambos se habrían trasladado al Valle Sagrado de los Incas, específicamente a la zona de Urubamba, donde permanecerían hospedados en un exclusivo hotel.

Según la información difundida, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo habrían llegado a la región días atrás con el objetivo principal de conocer la maravilla del mundo, pero también para asistir a la boda del actor y director peruano Bruno Ascenzo con su pareja Adrián Bello.

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