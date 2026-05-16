Gino Assereto responde con firmeza tras fuerte pelea entre Jazmín Pinedo y Jota Benz: "No le veo sentido..."

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Gino Assereto rompió el silencio tras la disputa mediática entre su expareja, Jazmín Pinedo, y su hermano Jota Benz. El enfrentamiento entre ambos surgió luego de que la presentadora mencionara a los hermanos como ejemplo de cómo algunas reglas en ‘Esto es guerra’ habían cambiado: ahora los participantes como ellos podían llevar barba, algo que en su época estaba totalmente prohibido.

Las declaraciones de la popular ‘Chinita’ provocaron una rápida reacción del prometido de Angie Arizaga, quien restó importancia a sus palabras al afirmar que “a ella le pagaban por hablar”. Su respuesta generó un nuevo cruce, pues Pinedo replicó que él contestaba desde el lado “patanesco” e incluso puso en duda que pueda convertirse en capitán del reality.

Gino Assereto rompe su silencio y responde a crítica de Jazmín Pinedo

Durante la transmisión de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto se pronunció sobre las críticas de Jazmín Pinedo y optó por mostrarse respetuoso frente al punto de vista de la madre de su hija Khaleesi. “La cosa es sencilla. Yo he venido a reemplazar a Patricio. Voy a hablar por mí. Ni del productor ni por Jazmín, respeto su opinión”, manifestó.

El popular ‘Tiburón’ también dejó claro que su permanencia en el programa no será prolongada y que, si se le exige un cambio radical, estaría dispuesto a retirarse. “Si a mí, el día lunes, Fajardo cambia las reglas y dice ‘se tiene que afeitar’, porque Jazmín le ha hecho recordar eso... yo ahorita le diría que, si va ser así, me diga para poder retirarme. ¿Por qué tendría que afeitarme? He venido a reemplazar a Patricio. No le veo sentido cuando me voy a ir en dos días”, aseveró.

Finalmente, Assereto defendió la posición de Peter Fajardo como productor y recordó que es él quien tiene la autoridad para decidir el rumbo del reality. “Es que lo que pasa Peter es apasionado, ama su trabajo, no va permitir que su programa caiga. Era exitoso. Si él ve que mientras se fue amansando, el programa empezó a tener problemas, él decidirá poner mano dura, pero que sea por él pero no porque otras personas lo dicen“, sentenció con firmeza.