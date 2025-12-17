‘La gran sangre’ regresa al cine con nueva película y estrena avance con ‘Dragón’, ‘Mandril’, ‘Tony Blades’ y ‘Cobra’

La gran sangre volverá a las salas de cine. Este miércoles, la franquicia presentó el primer tráiler de su nueva película, que cuenta con las actuaciones de Carlos Alcántara (Dragón), Pietro Sibille (Mandril), Aldo Miyashiro (Tony Baldes) y Lucho Cáceres (Cobra).

La producción, a cargo de Tondero y Capitán Pérez, reveló las primeras imágenes del tan esperado largometraje, que había generado expectativa tras la difusión de una fotografía de los actores, la cual se volvió viral semanas atrás, insinuando el regreso de una de las series de acción más emblemáticas del Perú.

Avance de ‘La gran sangre’

En el breve avance de la esperada cinta, Mandril, Dragón y Tony Blades son conducidos, esposados y encapuchados por agentes policiales al salir de una penitenciaría. Una vez afuera, los efectivos retiran las capuchas, permitiendo que los personajes se enfrenten con seriedad durante unos instantes antes de que Cobra, interpretado por Lucho Cáceres, haga su entrada en un viejo automóvil.

“¿Por qué tan serios? Parece que no están contentos de salir del bote”, comenta mientras conduce. Con entusiasmo, anuncia que ha organizado una fiesta para celebrar su libertad, pero su vehículo pronto presenta fallas mecánicas, provocando la frustración de sus compañeros.

“No me miren así. No hay recursos”, aclara Cobra, mientras se confirma el regreso de La gran sangre para el 2026, generando una mezcla de risas y descontento entre el grupo.

¿Cuándo se estrena y de qué trataría la película de ‘La gran sangre’?

Aún no se ha publicado una sinopsis oficial de la esperada película ‘La gran sangre’. El teaser, revelado este miércoles por BF Distribution Perú, ha confirmado que el filme se estrenará en las salas de cine peruanas en 2026, aunque no se ha especificado una fecha exacta. Sin embargo, la distribuidora ha compartido una descripción que sugiere el enfoque del argumento del nuevo largometraje, dirigido por Jorge Carmona.

La descripción destaca un regreso cargado de emociones intensas: "Volvemos. Llenos de rabia, llenos de ira, llenos de furia, con las cicatrices tatuadas en el alma por 20 años de dolor e injusticia. Espero estén listos porque volvemos para poner orden. A los enemigos de la patria les avisamos que la compasión ya no existe en nosotros. Ojo por ojo, diente por diente. Que se cuiden los malditos". Este mensaje anticipa un relato marcado por la venganza y la lucha por la justicia.