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Carlos Alcántara rompe su silencio tras separarse definitivamente de su esposa luego de 30 años: "Es doloroso, duro"

Pese a que se le ha visto disfrutando a lo grande con más de una amiga, Carlos Alcántara abrió su corazón y relató que separarse luego de 30 años de su esposa Jossie Lindley fue un proceso bastante complicado.

Carlos Alcántara ha sido protagonista de diversos ampays en las últimas semanas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Carlos Alcántara ha sido protagonista de diversos ampays en las últimas semanas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El actor peruano Carlos Alcántara atraviesa una etapa de cambios tanto en su vida personal como profesional. En medio del rodaje de la nueva película de 'La gran sangre', el intérprete decidió referirse públicamente a su separación definitiva de su esposa Jossie Lindley, tras más de tres décadas de relación.

Lejos de los rumores, el artista aclaró que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso prolongado. Además, enfatizó que su transformación física y su regreso al icónico personaje de 'Dragón' responden a exigencias profesionales y no a su situación sentimental actual.

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Carlos Alcántara habla sobre su separación con Jossie Lindley tras 30 años

Durante una entrevista concedida a El Comercio, Carlos Alcántara abordó el tema de su vida privada con cautela, pero sin evasivas. Sobre el fin de su relación con su esposa, la artista Jossie Lindley, explicó que se trató de un proceso complejo y emocionalmente exigente.

“Ese es un tema personal que prefiero mantener en su lugar, pero yo no me separé en una semana. Creo que nadie se separa así. Las separaciones son dolorosas, duras”, declaró el actor, dejando en claro que la decisión no fue impulsiva.

Asimismo, destacó el respeto y el cariño que mantiene hacia su expareja, con quien compartió más de 30 años de vida. “He tenido una vida hermosa al lado de mi esposa, a quien admiro y quiero mucho, pero las historias de amor también se terminan”, añadió, evidenciando una postura madura frente a esta nueva etapa.

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La transformación de Carlos Alcántara para volver a interpretar a 'Dragón'

En paralelo a este proceso personal, Carlos Alcántara se encuentra inmerso en el rodaje de la nueva entrega cinematográfica de 'La gran sangre', proyecto que marca su regreso al recordado personaje 'Dragón', popular hace dos décadas en la televisión peruana.

El actor reveló que uno de los mayores desafíos ha sido recuperar la condición física necesaria para las escenas de acción. “Pensaba que estaba en forma, pero no lo estaba. Estar en forma supone entrenar y descansar con disciplina”, señaló, subrayando el nivel de exigencia requerido para el papel.

Como parte de esta preparación, también se sometió a un procedimiento ambulatorio conocido como el ‘chip de la juventud’, un implante subcutáneo que libera hormonas para contrarrestar los efectos del envejecimiento.

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