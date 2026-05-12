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Carlos ‘Cachín’ Alcántara no pudo contener la emoción y terminó quebrándose en pleno programa de 'Yo soy'. El jurado se conmovió profundamente al compartir una reflexión durante la evaluación de Josué Rivaldo, participante que cautivó al público y a los evaluadores con su potente imitación de Raphael.

El momento se produjo en medio del revuelo que aún genera su separación de Jossie Lindley tras más de 30 años de matrimonio. El actor de 'La gran sangre' protagonizó una escena inesperada y conmovedora que lo obligó a detener su veredicto, mientras sus compañeros del panel de expertos intentaban consolarlo ante la sorpresa de los presentes en el set.

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Carlos Alcántara se quiebra en 'Yo soy'

El momento ocurrió cuando Carlos Alcántara debía evaluar la presentación del imitador de Raphael con el tema 'Yo sigo siendo aquel'. El jurado comenzó felicitando al participante por seguir su consejo. “Hiciste caso humildemente a mi sugerencia: que escojas canciones que tienen que ver realmente con lo que le pasa a Raphael, más allá de si a veces habla del amor”, señaló.

El recordado ‘Machín’ de Pataclaún continuó reflexionando sobre la vida personal del cantante español y, al sentirse identificado, abrió su corazón frente al público, lo que derivó en una inesperada reflexión en la que sus emociones se desbordaron. “No es una respuesta a ‘Yo soy aquel’, pero sí es una respuesta a muchos conflictos personales que a lo largo de su carrera tiene, y aparece esta canción nuevamente para reforzar el divo que es y que sigue siendo el mismo al margen de las cosas que pasan en la vida... uno sigue siendo el mismo”, declaró, bajando la cabeza mientras intentaba contenerse.

Jely Reátegui, Mauri Stern y Ricardo Morán reaccionaron de inmediato al ver a Carlos Alcántara quebrarse en el set y optaron por brindarle apoyo emocional, mientras los demás participantes se mostraban visiblemente conmovidos. Cabe recordar que, tras confirmar su separación de Jossie Lindley, el actor de 61 años está en el centro de la atención mediática por sus salidas nocturnas con distintas jóvenes. Aunque no explicó el motivo de su reacción en 'Yo soy', esta se asoció con el complejo momento personal que atraviesa.