Yiddá Eslava volvió la tarde del viernes 27 de marzo a 'La granja VIP', luego del alarmante episodio de salud que sufrió durante una transmisión en vivo del reality. Su retorno estuvo marcado por la emoción de sus compañeros, quienes la recibieron entre abrazos tras las escenas de tensión que se vivieron cuando debieron pedir ayuda de inmediato.

Ya dentro de la casa, la exintegrante de 'Combate' relató por primera vez qué ocurrió durante la crisis y explicó que atravesó un episodio severo. La participante señaló que no recuerda todo con claridad, pero confirmó que sufrió varias convulsiones consecutivas y que el momento fue tan intenso que incluso perdió parte de la memoria de lo sucedido.

Yiddá Eslava confiesa que tuvo ataque de epilepsia

Frente a las cámaras y a los demás concursantes de 'La granja VIP', Yiddá Eslava detalló que lo que padeció fue un episodio epiléptico. “Tuve más allá de convulsiones, tuve un episodio epiléptico, muchas convulsiones seguidas. Me dieron ocho convulsiones seguidas”, expresó, al describir uno de los momentos más delicados que ha enfrentado dentro del programa.

La actriz también contó que conserva solo algunos recuerdos aislados de ese instante. Según explicó, tiene “flash-back” de ciertas escenas, pero no una memoria completa del episodio. Además, reveló que el cuadro se agravó porque tomó tarde la medicación que necesitaba.

“Yo ya me sentía mal y desde el primer momento debí tomar la pastilla”, dijo. Añadió que, cuando sobrepasa cierto umbral, necesita colocarse “un clona debajo de la lengua” para frenar la crisis, de lo contrario ocurre una situación como la que se vio en vivo.

Compañeros emocionados por regreso de Yiddá Eslava a 'La granja VIP'

El regreso de Yiddá Eslava a 'La granja VIP' generó alivio entre sus compañeros, quienes no ocultaron su emoción al verla recuperada. Varios de ellos la abrazaron apenas ingresó nuevamente a la casa y le confesaron que vivieron momentos de verdadero pánico mientras intentaban asistirla durante la emergencia.

La propia participante reconoció que quienes han presenciado este tipo de episodios quedan profundamente impactados. Por eso, su reaparición no solo cerró horas de preocupación dentro del reality, sino que también devolvió tranquilidad a los concursantes, que siguieron atentos cada una de sus palabras después de un episodio que marcó la jornada del programa.