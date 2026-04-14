¡Suelto en plaza! El actor peruano Carlos Alcántara fue captado pasando la noche con una joven en su vivienda ubicada en Chorrillos. Según el informe de 'Magaly TV, la firme', el protagonista de ¡Asu mare! recibió la visita de la mujer el 8 de abril, aproximadamente a las 10.00 p. m.

En las imágenes se observa cómo el artista hace señas a un taxi para que se detenga frente a su domicilio. Minutos después, la mujer desciende del vehículo e ingresa a la vivienda, donde permanece durante toda la noche. En la mañana del día siguiente, la mujer fue vista saliendo del inmueble, e incluso realizando algunas compras en la zona. Durante su estadía, ella también compartió contenido en sus redes sociales, en las que dejó entrever su cercanía con el jurado de 'Yo soy'.

Alcántara es captado pasando la noche con misteriosa mujer en su casa

El programa de Magaly Medina mostró la secuencia completa del ingreso y salida de María Arrieta. Ella se animó a compartir en sus historias de Instagram imágenes disfrutando de la vista al mar, además de una selfie junto al popular 'Cachín', en la que él le da un beso en la mejilla. También publicó parte de lo que sería un guion vinculado a 'La gran sangre', lo que evidenciaría el nivel de confianza entre ambos.

Este episodio se suma a una serie de apariciones públicas del artista de 61 años con distintas mujeres, lo que ha despertado especulaciones sobre su vida sentimental tras su separación de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de aproximadamente 30 años y dos hijos, fruto de su matrimonio.

Carlos Alcántara vive su soltería y es llamado el 'galán de las salsotecas'

Lejos de ocultarse, el integrante de 'Patacalún' fue visto en reiteradas ocasiones disfrutando de su soltería. Apenas cuatro días después de este encuentro, el 13 de abril, fue captado en una discoteca en Los Olivos, alrededor de la medianoche, disfrutando de la música y ambiente de fiesta.

No es la primera vez que el actor protagoniza este tipo de escenas. Anteriormente, fue captado besándose con Stefany Camus en una discoteca, así como vinculado a otras figuras como Shirley Arica. Estas apariciones han reforzado su imagen mediática actual, al punto de ser apodado como el 'galán de las salsotecas', debido a sus frecuentes salidas nocturnas en locales, especialmente en Barranco.