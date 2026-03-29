Momentos de angustia se vivieron en ‘La Granja VIP’ luego de que los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenaki comunicaran a los participantes acerca del fallecimiento del cómico Manolo Rojas, ocurrido la noche del 27 de marzo a los 63 años. Entre ellos, Yiddá Eslava y Mónica Torres se conmovieron hasta las lágrimas al conocer la fatídica noticia.

Los conductores del reality señalaron que se tomó la decisión de informarles sobre el deceso del humorista debido a que fue una figura destacada de la televisión y farándula peruana. Los concursantes no tienen contacto con lo que ocurre en el exterior, por lo cual el recibimiento de la noticia generó un gran impacto, siendo Eslava y Torres las más consternadas del grupo.

Yiddá Eslava y Mónica Torres se quiebran por partida de Manolo Rojas

Las dos artistas, visiblemente afectadas, rompieron en llanto mientras eran consoladas por algunos de sus compañeros. Según sostuvo Yiddá, Manolo Rojas fue alguien cercano a quien vio tan solo días antes de ingresar a ‘La Granja VIP’. Entre lágrimas, lamentó su inesperada partida. “Era un gran amigo; no puede ser lo que me están contando. Es que yo antes de entrar lo vi unos días antes; de verdad, se me parte el corazón, no puedo más”, expresó.

Asimismo, la actriz envió un sentido mensaje de apoyo a Alan Rojas, hermano del actor cómico, quien, según señaló, es un amigo que trabaja junto a ella. “Quiero mandar un saludo muy especial a Alan Rojas, que es mi músico, que trabaja conmigo. Tenemos una relación muy cercana; sé que debe estar pasándola muy mal. Te abrazo amigo, me encantaría poder estar afuera para darte un abrazo y llorar juntos”, dijo.

Por su parte, Mónica Torres se mostró muy conmocionada por la muerte de su colega en el mundo de la televisión humorística nacional. Como se recuerda, la actriz formó parte del elenco de ‘Risas y salsa’ en los comienzos de su carrera.